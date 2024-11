Medici e scienziati contro Rfk, 'E' un pericolo per la salute'

La nomina di Robert F. Kennedy Jr alla guida del ministero della Sanità Usa agita medici, esperti del settore e scienziati, che temono un "terremoto" nella salute pubblica americana per le teorie no vax e anti-scientifiche che ha propalato finora.

"E' un pericolo per la salute del nostro Paese. Non dovrebbe essere autorizzato neanche a entrare nell'edificio del Dipartimento della Salute, figuriamoci esserne a capo", afferma Robert Weissman, co-presidente della no profit per la difesa dei consumatori Public Citizen.

"Il pasticcio della politica sanitaria pubblica durante la pandemia con Donald Trump è costato centinaia di migliaia di vite. Con Kennedy Jr, Trump corteggia un'altra catastrofe sanitaria pubblica guidata dalla politica", aggiunge Weissman.

Rfk Jr "è una scelta terribile. Non ha alcuna formazione medica. E' contro i vaccini e diffonde disinformazione. L'ultima volta che si è intromesso negli affari medici di uno Stato, 83 bambini sono morti di morbillo", ha detto Alaistair McAlpine, pediatra in un ospedale della British Columbia, riferendosi a quanto accaduto nel 2018 quando due bambini di Samoa sono morti dopo che alcuni infermieri hanno per errore preparato un vaccino per morbillo e rosolia con un miorilassante scaduto al posto dell'acqua.

Il governo di Samoa aveva sospeso temporaneamente le vaccinazioni e Kennedy Jr aveva approfittato dell'incidente per scagliarsi contro i vaccini. La sua campagna fece crollare i tassi di vaccinazione e l'anno successivo un'epidemia di morbillo sull'isola causò la morte di 83 persone, inclusi bambini.

Crollano le azioni dei produttori di vaccini

E infatti le azioni dei produttori di vaccini sono crollate giovedì, quando il presidente eletto Donald Trump ha nominato come segretario alla Sanità il no vax Robert F. Kennedy Jr.

Le azioni di Moderna hanno chiuso in ribasso di oltre il 5%, quelle di Novavax sono scese di oltre il 7% e le azioni di Pfizer hanno perso oltre il 2%. Le azioni di BioNTech, la casa farmaceutica tedesca che ha contribuito a sviluppare un vaccino contro il Covid con Pfizer, ha registrato a fine seduta un calo di oltre il 6%. La casa farmaceutica britannica Gsk, che produce vaccini antinfluenzali e molti altri vaccini, ha chiuso in ribasso di circa il 2%.

L'affondo di Pence: 'Rfk è pro-aborto, il Senato respinga la sua nomina'

L'ex vicepresidente Mike Pence si scaglia contro la nomina di Rfk Jr alla sanità, per le sue posizione sull'aborto. "Credo che la nomina di Rfk Jr rappresenti un brusco allontanamento dal percorso pro-vita della nostra amministrazione e dovrebbe preoccupare profondamente milioni di americani pro-life che hanno sostenuto il partito repubblicano e i nostri candidati per decenni", ha detto Pence esortando i repubblicani in Congresso a "respingere la nomina" perché Kennedy Jr "sarebbe il segretario alla sanità repubblicano più pro-aborto della storia".

Ricciardi: 'Ora siamo pronti a tutto'

"E' difficile fare previsioni, naturalmente siamo pronti a tutto perché nominare un no vax, uno che ha delle posizioni totalmente antiscientifiche a un incarico così delicato e importante in una superpotenza scientifica come gli Stati Uniti, avrà profonde conseguenze per gli Stati Uniti e credo che questo poi possa avere delle implicazioni anche a livello globale. E' possibile di tutto visto che questa è la premessa".

Lo afferma Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica commentando la nomina di Robert F. Kennedy Jr., da parte del presidente eletto Usa Trump, alla guida del Dipartimento Governativo della Salute negli Stati Uniti.

In quel ruolo Kennedy "andrà a controllare la Food and Drug Administration, il National Insititute of Health, i Cdc" , sottolinea Ricciardi. "Le ricadute saranno dirette per la popolazione americana però è chiara anche l'importanza che hanno delle istituzioni prestigiose come quelle, che gestiscono miliardi di dollari per i finanziamenti alla ricerca. Questo significa un arretramento e un rallentamento delle conoscenze, in un'epoca poi in cui tutto il mondo è collegato e lo abbiamo visto con la pandemia. Le ricadute principali saranno sugli Stati Uniti ma dato che sono una superpotenza, anche sul resto del mondo", aggiunge.

