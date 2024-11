Putin: 'Sono pronto a parlare con Trump'. Il tycoon: 'Penso che ci parleremo'

Vladimir Putin ha detto che è pronto ad avere un colloquio con Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Putin ha anche detto di considerare "degna di attenzione" l'iniziativa di Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina, auspicando di avere l'occasione di fargli le congratulazioni per l'elezione alla Casa Bianca.

Non tarda la risposta di Trump. "Non ho ancora parlato con Putin, penso che ci parleremo": lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Nbc.

Putin si è quindi congratulato con Donald Trump. "Vorrei cogliere questa opportunità per congratularmi con lui per la sua vittoria alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Ho già detto che lavoreremo con qualsiasi capo di stato di cui il popolo americano si fidi", ha detto il leader russo alla sessione plenaria del Valdai International Discussion Club.

