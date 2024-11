Biden: 'La scelta degli elettori va rispettata, transizione pacifica'

"Ho detto" a Donald Trump che la "mia squadra assicurerà una transizione pacifica". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden riferendo di aver parlato con Kamala Harris. "La volontà" degli elettori "prevale e dobbiamo accettare la scelta fatta dal Paese", ha aggiunto.

Il sistema elettorale americano è "onesto, giusto e trasparente" e il "20 gennaio avremo un pacifico trasferimento del potere".

"Non possiamo mollare. Abbiamo perso questa battaglia, le sconfitte sono inevitabili, ma mollare è impensabile", ha evidenziato Biden. "Le battute d'arresto sono inevitabili, ma arrendersi è imperdonabile. Una sconfitta non significa che siamo stati sconfitti definitivamente. Abbiamo perso questa battaglia ma l'America dei vostri sogni chiede di rialzarvi. Andrà tutto bene, ma dobbiamo restare impegnati".

"Non si può amare il proprio paese solo quando si vince. Non si può amare il proprio vicino solo quando si è d'accordo", ha detto Biden augurandosi che gli americani, "a prescindere da chi si è votato", riescano a non guardarsi come avversari. "Dovremmo far scendere la temperatura".

"Ieri ho parlato con il presidente-eletto Trump per congratularmi per la sua vittoria, gli ho assicurato che ho dato ordine alla mia intera amministrazione di lavorare con la sua squadra per assicurare una transizione pacifica e ordinata", ha aggiunto.

Il presidente aericano ha lodato la campagna di Kamala Harris, che è riuscita a "ispirare". Insistendo sulla necessità di abbassare le tensioni politiche, ha assucurato che continuerà a battersi nelle sue ultime settimane alla Casa Bianca. "Insieme abbiamo cambiato l'America in meglio. Ora abbiamo 74 giorni alla fine del mandato. Facciamo sì che ogni giorni conti, è una responsabilità che abbiamo nei confronti degli americani".

Biden ha quindi rivendicato alcuni dei successi della sua amministrazione. "Non dobbiamo dimenticarci di quanto abbiamo fatto. Lasciamo l'economia più forte al mondo", ha detto il presidente dal giardino delle Rose, da dove ha parlato agli americani per la prima volta dopo la vittoria di Donald Trump.

Alla fine del discorso dalla Casa Bianca, probabilmente uno degli ultimi, Joe Biden è stato salutato dai reporter presenti con un grande applauso, una standing ovation e grida di sostegno. "E' stato un onore lavorare con tutti voi, lo dico davvero", ha detto il commander-in-chief, che non ha risposto a nessuna delle domande urlate dai giornalisti.

