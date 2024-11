Crisi di governo in Germania. Scholz incontra l'opposizione per discutere la data delle elezioni

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrerà all'ora di pranzo in Cancelleria il leader dell'opposizione Friedrich Merz per discutere la data delle elezioni. Lo riporta Spiegel che secondo sue informazioni sostiene che il faccia a faccia avrà luogo alle 12:30. Scholz non vuole chiedere la fiducia al Bundestag prima del 15 gennaio e poi procedere alle elezioni federali anticipate a fine marzo. Per Merz è troppo tardi, Scholz dovrebbe porre la questione della fiducia "al più tardi all'inizio della prossima settimana", ha chiesto.

L'opposizione conservatrice tedesca ha chiesto al cancelliere socialdemocratico di sottoporsi al voto di fiducia in parlamento al più tardi la prossima settimana, dopo la rottura della coalizione di governo.

La coalizione tripartita tra socialdemocratici, verdi e liberali della Fdp "è fallita", ha dichiarato il presidente della Cdu Friedrich Merz, dopo una riunione del suo gruppo parlamentare a Berlino, mentre il cancelliere aveva chiesto di aspettare fino a a metà gennaio per sottoporre il suo mandato al voto dei deputati e aprire così la strada alle elezioni anticipate.

Il consigliere di Scholz Jorg Kukies è stato nominato nuovo ministro delle Finanze tedesco. Lo riferisce una fonte governativa. Uno dei ministri liberali del governo tedesco, Volker Wissing, ha annunciato che resterà nella squadra di governo e lascerà il suo partito con il quale è in contrasto dopo la sua decisione di rompere con il cancelliere Olaf Scholz. "Voglio restare fedele a me stesso", ha dichiarato Wissing spiegando la sua decisione di restare Volker Wissing, mentre gli altri tre ministri del partito liberale Fdp (a destra), tra cui quello delle Finanze, Christian Lindner, lasciano il governo di coalizione.

"Con il ritiro della Fdp è ormai chiaro che non esiste una maggioranza parlamentare che abbia fiducia nel cancelliere, una continuazione del governo sarebbe arrogante e irrispettoso" nei confronti degli elettori, ha detto il presidente della Csu al Bundestag Alexander Dobrindt, come riporta lo Spiegel. "Il semaforo rimasto non può avere il diritto di continuare a governare", ha affermato il leader della Csu.

"Il contesto tedesco è una cosa che si discute in Germania - ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen -. Nelle democrazie ci sono le elezioni e governi che si fanno. Per l'Unione europea, è importante che sia mantenuta la rotta che abbiamo intrapreso da molti anni ormai, e che è stata una rotta di successo".

Il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier fa un appello alla responsabilità di fronte alla crisi politica apertasi nel governo. "La nostra democrazia è forte - ha detto, come riporta lo Spiegel - ma ora è il momento della ragione e della responsabilità. Non è il momento delle tattiche e delle scaramucce. La fine di una coalizione non è la fine del mondo. È una crisi politica che dobbiamo lasciarci alle spalle", ha affermato Steinmeier.

