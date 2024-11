A Valencia più di 200 morti, incerto il numero dei dispersi. Allarme rosso in Andalusia

A Valencia si scava ancora nel fango per cercare i sopravvissuti a tre giorni dalla catastrofe provocata da Dana. Il bilancio dei morti ora supera i 200. L'emergenza resta alta, con circa 366.000 abitanti senza acqua potabile e 50.000 al buio.



Ancora polemiche sul ritardo dell'allarme. In un tunnel i vigili del fuoco hanno trovato vittime dentro 30-40 auto.

Il finale del mondiale della MotoGP non si disputerà a Valencia. Il gp, ultima tappa della stagione in programma dal 15 al 17 novembre, è stato infatti cancellato in seguito alla tragedia causata dall'alluvione. Si stanno valutando altre piste.

L'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha attivato l'allarme rosso per pioggia sulla costa di Huelva e nelle regioni di Arévalo e Condado fino alle 15. Pertanto il 112 della regione di Andalucía ha chiesto la massima cautela a Huelva e di evitare spostamenti. "Estrema cautela con DANA a Huelva. Avviso rosso per osservazione di pioggia sulla costa di Huelva, Andévalo e Condado. Proteggiti. Evita di viaggiare", ha indicato il servizio di emergenza attraverso il suo profilo sulla rete social X.

Per la mancanza di acqua a causa delle condotte scoppiate per l'inondazione, in alcuni comuni non è possibile procedere con la pulizia del fango che nel frattempo si è seccato. Altri 500 soldati si uniranno oggi agli oltre 1.200 impegnati nell'emergenza nella regione dove è previsto anche l'arrivo del ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska. La priorità è garantire beni di prima necessità, come acqua, cibo e medicine, alle popolazioni colpite.

Tra le oltre 200 vittime delle inondazioni c'è anche un ex giocatore di calcio, il ventottenne José Castillejo Belinchón. Formatosi nel settore giovanile del Valencia, nato nella stessa città il 29 febbraio 1996, ha giocato con l'Eldense nella stagione 2015-2016, in seconda divisione. "Il club Valencia - si legge nell'account X della società - piange la morte di Castillejo, cresciuto nella nostra accademia sino alla primavera, e che ha militato in diverse squadre della Regione".

La ministra della Difesa: 'A Valencia possono esserci ancora persone vive'

"Moltissime persone erano ai piani basi delle case, nei garage, tentando di mettere in salvo le auto, possono ancora esserci persone ancora vive fra coloro che si trovano in questa situazione", ha detto la ministra di Difesa, Margarita Robles, alla tv nazionale Tve riferendosi agli abitanti dei municipi dell'area a sud di Valencia.

"Ci sono luoghi in cui ci sono auto accatastate su altre auto e veicoli in cui potrebbero esserci persone dentro", ha aggiunto Robles, che tuttavia non ha indicato un numero determinato di dispersi. La ministra, che ha espresso la solidarietà alle famiglie delle vittime delle inondazioni, ha ringraziato i 1.200 militari dell'Unità di emergenza dell'esercito distaccati nell'area di Levante, che "lavorano senza sosta", con 300 mezzi, ai quali dalle 8 di questa mattina si sono uniti altri 500 militari dell'esercito e dell'aeronautica. "Si uniranno tutti quelli che saranno necessari, con tutti i mezzi", ha assicurato Robles.

Nessun italiano fra le vittime finora identificate a Valencia

Non ci sono al momento cittadini di nazionalità italiana fra le vittime della catastrofe provocata dall'alluvione di Valencia finora identificate. Lo segnalano fonti dell'ambasciata d'Italia in Spagna, che per l'emergenza nel sudest della penisola iberica ha attivato una task force presso il consolato generale di Barcellona, che durante 24 su 24 risponde per eventuali emergenze e segnalazioni di familiari di persone disperse. Il numero è consultabile alla pagina web del consolato generale: +34 659790266. Sulla stessa è segnalato il telefono per le emergenze della Generalitat valenciana: 900365112.

Migranti per strada cucinano per gli alluvionati

Decine di migranti si sono messi a cucinare nelle strade di Picanya, uno dei centri più colpiti dell'alluvione. Così in mezzo alle macerie, al fango e a auto distrutte dalla piena, si sono accesi dei barbecue improvvisati, si affettano verdure, si preparano piatti tipici delle cucine di mezzo mondo. Tutto cibo destinato alla popolazione locale, a chi non ha più una casa.

Questi migranti, anche loro sono sfollati. Vivevano in un hotel che è stato allagato dalla piena: vengono da tanti Paesi diversi tra cui Afghanistan, Siria, Georgia e Venezuela. Hanno parlato con il proprietario per poter utilizzare il cibo che si trovava nella dispensa della grande sala da pranzo della struttura e cucinarlo per tutti che ne avessero bisogno.

Ora offrono cibo a tutti coloro che passano e il menu è ovviamente il più vario, a seconda di chi cucina. "Quando c'è da aiutare - racconta un uomo venezuelano alla stampa locale - non ci sono più differenze. Non abbiamo né luce né acqua ma siamo contenti di essere sopravvissuti e vogliamo solo dare una mano".

Il ministro dei Trasporti: 'A Valencia le strade e linee ferroviarie sono da ricostruire'

"Oltre 80 km di rete stradale è stata danneggiata e la priorità è riattivare con urgenza l'autostrada A7 interrotta e impossibile da percorrere", per il quale "ci vorranno 10 o 12 giorni per entrare nuovamente in funzione". Lo ha detto oggi a Tve il ministro dei Trasporti e Mobilità sostenibile spagnolo, Oscar Puente, nell'assicurare che sono cominciati i lavori per ristabilire la rete viaria della regione di Valencia, danneggiata dalla Dana, dove "la situazione è estremamente grave".

Il ministro ha segnalato che si è riusciti a "ristabilire il collegamento nord-sud". Per quanto riguarda i trasporti ferroviari, Puente ha confermato che la linea della Tav Madrid-Valencia sarà ripristinata "in due al massimo 3 settimane", dopo la ricostruzione di due tunnel in due dei municipi colpiti di Torrent e Chive. Mentre i treni regionali, dopo la distruzione di 3 delle 5 linee ferroviarie nella catastrofe, "tarderanno mesi per essere completamente operative". Il ministro ha segnalato che "per ora non è stato possibile stabilire un piano alternativo di mobilità" per le migliaia di pendolari che si muovono fra Valencia e l'hinterland, che non sarà possibile "fino a quando le strade non saranno liberate e percorribili".

