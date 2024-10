Nato: 'Prove della presenza di truppe della Corea del nord in Russia'. Mosca: 'Fake news'

"Gli alleati hanno confermato le prove di uno schieramento di truppe della Repubblica Popolare Democratica di Corea in Russia. Se queste truppe fossero destinate a combattere in Ucraina, ciò segnerebbe una significativa escalation nel sostegno della Corea del Nord alla guerra illegale della Russia e un ulteriore segno delle significative perdite della Russia in prima linea. Ci stiamo consultando attivamente all'interno dell'Alleanza su questo tema, e il Consiglio Nord Atlantico riceverà un briefing dalla Repubblica di Corea e discuterà ulteriormente la questione presto".

Lo dichiara la portavoce della Nato Farah Dakhlallah.

Anche gli Usa confermano per la prima volta la presenze di truppe nordcoreane in Russia. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che 'ci sono prove della presenza di truppe della Corea del Nord in Russia. Cosa stanno facendo esattamente li'? Queste sono cose che dobbiamo ancora scoprire'.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha respinto come "fake news" generate da Kiev le affermazioni sull'invio di truppe nordcoreane in Russia che potrebbero essere impiegate in Ucraina.

"La cooperazione della Russia con la Corea del Nord nella sfera militare e in altre sfere non viola le legge internazionali e non provoca alcun danno alla Corea del Sud", ha detto la portavoce, citata dall'agenzia Ria Novosti. Zakharova ha invitato Seul a "non soccombere alle provocazioni", aggiungendo che Kiev ha messo in circolazione tali voci per convincere la Corea del Sud a fornire armi letali alla stessa Kiev.

Dal canto suo l'intelligence sudcoreana ritiene che circa 3.000 soldati nordcoreani siano stati inviati in Russia per supportare la guerra in corso di Mosca contro l'Ucraina, con la previsione che circa e 10.000 militari debbano essere schierati entro dicembre. I vertici del National Intelligence Service (Nis), i servizi segreti di Seul, hanno condiviso le informazioni in possesso con i deputati sudcoreani nel corso di una audizione a porte chiuse del Comitato parlamentare di intelligence. Il Nis, ha riportato la Yonhap, aveva già riferito nei giorni scorsi che il Nord stava inviando truppe in Russia in linea con la sua decisione di inviare circa 12.000 soldati per combattere al fianco di Mosca contro l'Ucraina e che circa 1.500 uomini erano stati trasportati in un primo lotto entro la scorsa settimana a Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo.

Berlino intanto ha convocato l'ambasciatore nordcoreano per chiedere conto delle notizie sul supporto alla Russia nella guerra in Ucraina, mentre l'Ucraina ha invitato oggi tutti i soldati nordcoreani inviati da Mosca nel suo territorio ad arrendersi, dopo che Seul aveva riferito che questi combattenti sarebbero stati inviati in Russia. "Arrendetevi come prigionieri di guerra! L'Ucraina vi proteggerà, vi nutrirà e vi terrà al caldo!", si legge in un messaggio tradotto anche in coreano e indirizzato ai "combattenti" nordcoreani, pubblicato da un servizio gestito da Servizi segreti militari di Kiev.

La Corea del Nord ha inviato missili e uomini in Russia per la guerra contro l'Ucraina: in cambio, Pyongyang ha chiesto a Mosca la tecnologia per le armi nucleari tattiche: lo ha detto all'Economist il capo dell'intelligence militare di Kiev (Gur), Kyryll Budanov, come ririporta Rbc-Ucraina.

Secondo Budanov, la Russia sta aiutando la Corea del Nord ad aggirare le sanzioni e a "rafforzare" il suo potenziale nucleare, e sta trasferendo al Paese alcune tecnologie per armi nucleari tattiche a bassa potenza e sistemi di lancio di missili sottomarini.







Croce Rossa ucraina, raid russo distrugge ufficio nell'est

La Croce Rossa ucraina annuncia che uno dei suoi uffici nell'est del Paese è stato distrutto da un "attacco russo".

Zelensky: 'Stop raid su strutture energia passo per de-escalation'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che un'eventuale intesa tra Russia e Ucraina per mettere fine ai raid contro "le rispettive infrastrutture energetiche" potrebbe essere un passo verso la de-escalation del conflitto: lo scrive il Financial Times.

"Abbiamo visto durante il primo vertice" di pace "che poteva esserci una decisione sulla sicurezza energetica. In altre parole: noi non attacchiamo le loro infrastrutture energetiche, loro non attaccano le nostre. Ciò potrebbe portare alla fine della fase calda della guerra? Penso di sì", ha detto Zelensky secondo il Financial Times.

"Tutti già comprendono quali sono i suoi passi verso la pace, e quali sono quelli reali", ha replicato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov secondo l'agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti, sostenendo che a Mosca le dichiarazioni di Zelensky siano viste come "un fumetto poco interessante".

L'esercito russo è accusato di aver provocato gravissimi danni alle infrastrutture energetiche ucraine coi suoi bombardamenti, lasciando secondo Kiev milioni di persone senza elettricità e quindi spesso senza luce, acqua e riscaldamenti, anche in pieno inverno, per periodi più o meno estesi. Le forze ucraine sembrano invece aver colpito in questi anni diversi depositi di petrolio o carburante in Russia con raid di droni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA