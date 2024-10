Zelensky: 'I negoziati di pace con la Russia dipendono dal voto negli Usa'

La possibilità di avviare negoziati di pace con la Russia "dipenderà" dal risultato delle elezioni presidenziali americane, previste per il 5 novembre: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Secondo me, dipende innanzitutto dalle elezioni negli Stati Uniti", ha affermato ieri il leader ucraino durante un incontro con un gruppo di giornalisti. Le sue dichiarazioni erano state poste sotto embargo fino a oggi.

Zelensky ha inoltre assicurato che il suo Paese non sta chiedendo agli alleati occidentali "armi nucleari" per combattere l'invasione russa, dopo alcune dichiarazioni ambigue rilasciate la scorsa settimana. "Non chiediamo che ci vengano date armi nucleari". Giovedì scorso, il presidente ucraino aveva suggerito che l'Ucraina dovrebbe avere "armi nucleari" se non potesse far parte di un'alleanza come la Nato, una osservazione denunciata con forza da Mosca.

In quanto alla possibilità che Kiev aderisca all'Alleanza Atlantica, Zelensky ha detto che la Germania "teme" la reazione della Russia se la Nato invitasse il suo paese. "È un dato di fatto che la parte tedesca è scettica riguardo alla nostra adesione alla Nato", ha spiegato ai giornalisti. "Hanno paura della questione Nato-Germania in termini di reazione russa".

