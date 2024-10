Rutte: 'Siamo sulla giusta via per i 40 miliardi di aiuti Nato a Kiev

"Nei primi sei mesi dell'anno gli alleati della Nato hanno consegnato 20,9 miliardi in aiuti militari all'Ucraina, siamo sulla via giusta per centrare l'obiettivo dei 40 miliardi nel 2024".

Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della conferenza stampa alla vigilia della ministeriale Difesa.

"Il piano della vittoria di Zelensky è il piano ucraino: prendiamo nota, lo discuteremo, ma non commento ogni dettaglio del piano, è un messaggio forte da parte di Zelensky e del suo staff ma non posso dire che sostengo tutti i punti del piano", Ha detto Rutte. "Ma questo non significa che non sosterremo l'Ucraina in modo che possa vincere", ha aggiunto.







'La Nato non conferma truppe nordcoreane in Ucraina'

"Non posso confermare i report sulla presenza di truppe nord coreane in Ucraina, i nostri report non lo confermano". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della conferenza stampa alla vigilia della ministeriale Difesa. "Ma la Nord Corea sostiene comunque lo sforzo bellico della Russia", ha aggiunto.

