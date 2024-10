Zelensky presenta il suo piano della vittoria, spiragli alla Nato

Il presidente Volodymyr Zelensky presenta il piano della vittoria al Parlamento ucraino e, subito dopo, si lancia nell'ennesimo tour per spingere gli alleati a sostenere la sua causa. Prima a Bruxelles, dove parteciperà al Consiglio europeo e visiterà il quartier generale della Nato, e poi a Berlino, dov'è atteso un vertice a quattro con Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Keir Starmer dopo quello annullato a causa dell'uragano Milton.

Tra i nodi fondamentali c'è l'ingresso nella Nato e la novità è che, per la prima volta, si aprono spiragli all'interno dell'Alleanza per concedere l'agognato invito formale ben sapendo che l'adesione sarà comunque un processo lungo e tortuoso. Sembrano solo dettagli ma ormai la forma è sostanza, perché su entrambi i lati dell'Atlantico c'è consapevolezza di quanto sia delicata la situazione sul campo di battaglia.

"Forse non siamo ancora al momento della verità ma potremmo esserci vicini", sottolinea un diplomatico alleato alla vigilia della ministeriale Difesa che per la prima volta vedrà la partecipazione a questo formato dei partner asiatici (Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda). Il Cremlino, non a caso, ha bersagliato l'annuncio di Zelensky con una dichiarazione trita e ritrita: il suo piano - ha dichiarato il portavoce di Vladimir Putin - è "probabilmente lo stesso degli americani, quello di combattere la Russia fino all'ultimo ucraino".

In realtà diverse fonti alleate confermano che, nei corridoi, si discutono apertamente vari scenari, compresi quelli che prevedono la concessioni di territori in cambio della pace. Ipotesi che il presidente ucraino nega pubblicamente con forza. Il modello che si evoca è quello tedesco, che permise alla Germania Ovest di entrare nell'Alleanza benché l'Est fosse sotto controllo sovietico. Scholz lo suggerisce chiaramente. "Oltre al chiaro sostegno all'Ucraina, è giunto il momento di fare tutto il possibile per esplorare come arrivare a una situazione in cui questa guerra non si protragga all'infinito", ha detto al Parlamento tedesco dicendosi aperto a colloqui con Putin. L'approccio però fa il paio con le 'soluzioni creative' anche sul fronte alleato. "Il primo punto sulla lista del piano Zelensky è l'invito ad entrare nella Nato perché sa che solo l'articolo 5 può proteggerlo dalla Russia sul lungo periodo: ecco, l'atmosfera sul tema sta cambiando", afferma un'alta fonte diplomatica alleata.

"Certo, al momento è difficile che ci sia ma la richiesta, sia da parte degli ucraini che da parte degli alleati favorevoli, s'intensificherà da qui al prossimo vertice della Nato, e non escludo che alla fine l'invito venga esteso". L'Ucraina, si rimarca, non è però la Svezia o la Finlandia, il processo di riforme necessario per entrare nell'Alleanza sarà complesso e poi si dovrà avere una situazione al fronte stabilizzata. Dunque tra l'invito e l'ingresso effettivo passerà giocoforza del tempo. Ma la svolta potrebbe servire a Zelensky per restare in partita, considerando le pressioni sul fronte interno e l'inverno difficile che ha di fronte. Il segretario generale Mark Rutte nel mentre ha rivelato che la Nato è "sulla buona strada" per consegnare i 40 miliardi di euro promessi a Kiev per il prossimo anno, come concordato al vertice di Washington.





"Posso annunciare - ha detto - che gli alleati hanno impegnato 20,9 miliardi in assistenza militare nella prima metà del 2024". Il presidente Biden, dal canto suo, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 425 milioni di dollari, con ogni probabilità il contributo Usa alla coreografia di annunci prevista nell'ambito della ministeriale alleata, dove si terrà anche un Consiglio Nato-Ucraina, organizzato per l'occasione nel formato cena, più informale. "Sarà l'occasione per ascoltare dal vivo gli aggiornamenti dal campo di battaglia e le esigenze reali dell'Ucraina", spiega una fonte. ""Non tutti gli alleati fanno quanto dovrebbero fare al momento, quindi avere una certa iniezione di urgenza politica è utile".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA