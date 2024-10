Israele minaccia l'Iran: 'Attacchi come a Gaza e Beirut'. Soccorritori: 17 morti nel raid a Jabaliya, 9 sono bambini

11:08

"Siamo in stretto contatto con i nostri partner internazionali per evitare che ci sia un'escalation ulteriore" in Medio Oriente, e la situazione "non è diventata più facile negli ultimi giorni: sappiamo tutti che il pericolo di un grave conflitto nell'intera regione rimane immutato. Per questo stiamo lavorando insieme per garantire che non scoppi una simile conflagrazione". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un videomessaggio diffuso per l'anniversario del 7 ottobre.

"Il governo federale continua a sostenere con insistenza un cessate il fuoco, che adesso deve arrivare, affinché la popolazione civile nella Striscia di Gaza sia meglio protetta e gli ostaggi israeliani possano finalmente essere liberati", ha sottolineato.

"Nel primo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele, la pace o addirittura la riconciliazione in Medio Oriente sembrano più lontane che mai. Ma sappiamo una cosa: per una pacificazione sostenibile del conflitto è essenziale un percorso credibile verso una soluzione negoziata a due Stati. La Germania non lascerà nulla di intentato per contribuire a questo", ha aggiunto.