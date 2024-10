Protesta pro-Palestina a Washington, uomo cerca di darsi fuoco

Un uomo ha cercato di darsi fuoco in segno di protesta sabato durante una manifestazione pro-Palestina tenuta a Washington in vista del primo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023.

Quasi due ore dopo l'inizio della manifestazione, l'uomo ha dato fuoco al suo braccio sinistro prima che passanti e polizia accorsero in suo aiuto, spegnendo le fiamme con acqua ma anche con le loro kefiah, le tradizionali sciarpe palestinesi.

"Sono un giornalista e noi trascuriamo (questa causa, ndr), diffondiamo disinformazione", ha gridato l'uomo tra urla di dolore mentre il fuoco sul suo braccio veniva spento. La polizia ha riferito successivamente che l'uomo è stato ricoverato per "lesioni non mortali".

Migliaia di persone hanno marciato ieri anche in molte città degli Stati Uniti - da Washington a Los Angeles - chiedendo un cessate il fuoco immediato a Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA