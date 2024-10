Medio Oriente, Tel Aviv: 'Colpita l'intelligence di Hezbollah'. I funerali di Nasrallah domani a Teheran, ci sarà anche Ali Khamenei

15:23

"In una situazione sul terreno particolarmente complessa, ci stiamo adoperando per favorire un aumento dei collegamenti in uscita da Beirut, inclusi voli charter e altre modalità, su cui lavoriamo con il ministero della Difesa. Proprio in queste ore stiamo organizzando un volo charter speciale per trasferire in Italia circa 180 connazionali, che speriamo possano arrivare già stasera". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato.



"Agli italiani in Iran - circa 700 - abbiamo anche raccomandato di tornare in Italia con i voli commerciali, che sono in graduale ripresa", ha aggiunto Tajani.

Video Mo, Tajani: 'Mai stato informato che Nasrallah volesse una tregua'