Crosetto: "La validità di Unifil? Ci rifletto da 6 mesi con l'Onu"

Quella sulla validità attuale della missione Unifil "è una riflessione che sto facendo da più di sei mesi con l'Onu e che lascio quindi alle mie interlocuzioni quotidiane con le Nazioni Unite". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in videocollegamento al made in Italy Summit a Milano, organizzato in forma digitale dal Sole 24 Ore. Crosetto nutre "poca fiducia" in una de-escalation in Medio Oriente: "Tutte le volte che perdo fiducia, lavoro un po' di più. Per questo non riesco a dormire", afferma il ministro della Difesa.

I militari israeliani hanno condotto incursioni limitate in Libano, a ridosso della linea blu, e sono tornati indietro: lo ha detto all'ANSA Andrea Tenenti, a conferma che per ora non ci sono combattimenti in corso sul territorio libanese. La missione Onu nel sud del Libano non intende abbandonare le proprie posizioni, ha aggiunto Tenenti, portavoce della stessa missione militare di cui fanno parte un migliaio di soldati italiani.

'Restiamo in posizione'

La forza di pace delle Nazioni Unite afferma che l'Idf ha notificato la sua intenzione di intraprendere incursioni di terra limitate in Libano. In un comunicato l'Unifil afferma che, nonostante gli sviluppi in Libano, le forze di pace rimangono in posizione.

"Qualsiasi attraversamento del Libano è una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale libanese e una violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite", afferma.

