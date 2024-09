Trump: 'Kamala disabile mentale, i clandestini sono mostri'

Kamala "una disabile mentale" che se vince trasformerà il Paese in un "inferno del terzo mondo", consentendo l'arrivo di migranti in gran parte "mostri", "assassini a sangue freddo", "animali vili", "stupratori". Nel suo comizio indoor (per motivi di sicurezza) a Prairie du Chien, nello stato in bilico del Wisconsin, Donald Trump torna ad insultare la sua rivale democratica e rispolvera la sua retorica incendiaria contro gli immigrati in un discorso che lui stesso definisce particolarmente "dark", persino per i suoi standard. E ammonisce che, senza la più grande espulsione di massa da lui promessa, gli Usa perderanno la loro cultura.

Un intervento che cerca di preparare il terreno al suo 'running mate' JD Vance in vista del primo dibattito tra candidati vice contro Tim Walz, martedì sera su Cbs News. Il tycoon ha attaccato Harris all'indomani della sua visita in Arizona al confine col Messico, dove ha annunciato di voler inasprire la stretta di Joe Biden sull'asilo per recuperare terreno su un tema dove è vulnerabile e dove aveva una posizione di sinistra. Come ha evidenziato Trump facendo proiettare un video che evidenzia la parabola dell'avversaria e chiedendo come mai non abbia fatto nulla in questi quattro anni alla Casa Bianca. "Dovrebbe dimettersi o essere messa sotto impeachment", ha tuonato, accusandola di aver "riallocato negli Usa quasi il 5% dell'intera popolazione di Haiti e il 6% di quella di Honduras e Nicaragua", Paesi considerati "pericolosi" per i viaggiatori dal dipartimento di stato.

Affiancato da poster con immagini di migranti condannati per crimini, Trump ha dipinto una cupa visione di un'America invasa da "terroristi" violenti, definendo Harris "disabile mentale" e sostenendo che le politiche al confine dell'amministrazione Biden sono "un tradimento della nazione americana". "Dobbiamo riportare queste persone da dove sono venute. Non abbiamo scelta. Perderete la vostra cultura, perderete il vostro paese, avrete una criminalità come nessuno ha mai visto prima", ha detto Trump.

Il tycoon ha descritto Prairie du Chien come una "piccola, bellissima città inondata" da un afflusso di migranti, riecheggiando la retorica che ha usato per descrivere falsamente Springfield, in Ohio, come vittima di migranti haitiani che mangiano gli animali domestici dei residenti. "Se Kamala venisse rieletta, la vostra città, e ogni città come questa, in tutto il Wisconsin e in tutto il nostro paese si trasformerebbe in un inferno del terzo mondo". La scelta di Prairie du Chien non è stata casuale: qui un venezuelano illegalmente negli Stati Uniti è stato arrestato a settembre per aver presumibilmente abusato sessualmente di una donna e per averne aggredito la figlia.

"Trump non ha nulla di 'ispirante' da offrire al popolo americano, solo tenebre", ha commentato la campagna di Harris. "Questa elezione riguarda due visioni molto diverse per la nostra nazione e vediamo questo contrasto nella campagna elettorale", ha detto la candidata dem in California, attaccando il tycoon su aborto, economia, migranti. "Questa è probabilmente l'elezione più importante della nostra vita e una delle elezioni più importanti della vita della nostra nazione", ha aggiunto, ricordando che in questa corsa testa a testa lei corre da "underdog" (sfavorita).

