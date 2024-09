Zelensky vola in Usa, Biden sarà il primo a vedere il piano per la vittoria

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "sarà il primo a vedere il piano completo per la vittoria'. Lo sottolinea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato su X mentre è in viaggio verso gli Stati Uniti.Le immagini sono girate a bordo di un aereo. Zelensky parla del viaggio negli Usa come "cruciale" affermando di essere diretto in Pennsylvania come prima tappa, poi New York e Washington.



Zelensky è arrivato a New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Domani Zelensky terrà un discorso al Summit del futuro presso la sede delle Nazioni Unite, martedì prenderà parte alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu e mercoledì dovrebbe intervenire al dibattito generale. Sono inoltre previsti incontri bilaterali con Joe Biden, Kamala Harris e Donald Trump.

