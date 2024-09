Cremlino, 'non vediamo alternative alla vittoria in Ucraina'

"La guerra è in corso, stanno combattendo una guerra contro di noi collettivamente e stanno dicendo apertamente che il loro obiettivo è sconfiggere la Russia strategicamente e tatticamente. Ci obbliga a trattare questa posizione molto seriamente" e "a continuare l'operazione militare speciale per raggiungere i nostri obiettivi. La Russia non ha mai avuto altre alternative nella storia e non c'è alternativa alla nostra vittoria ora". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov tornando a commentare le parole del segretario Nato Jens Stoltenberg, che in una recente intervista ha ridimensionato le minacce di ritorsioni fatte da Vladimir Putin nel caso in cui si arrivasse a un ok all'uso ucraino di armi occidentali a lungo raggio in Russia.

Stoltenberg "è un impiegato in uscita, smetterà presto di lavorare dove lavora. Ecco perché, in realtà, si sta permettendo di fare dichiarazioni così irresponsabili", ha affermato Peskov in un'intervista per il canale televisivo Rossiya 1 rilanciata da Interfax. "Sfortunatamente credo che in Europa moltissime persone condividano il suo sentimento", ma allo stesso tempo, "ci sono ancora teste sobrie che analizzano attentamente le parole del nostro presidente e capiscono cosa significano veramente".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA