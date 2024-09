Bezos spunta su Amazon, fa la recensione al libro della fidanzata

Per la prima volta dal 2006 Jeff Bezos appare su Amazon e scrive una recensione. L'occasione è stata l'uscita del primo libro illustrato per bambini della fidanzata Lauren Sánchez. L'opera si intitola "The Fly Who Flew to Space" (La mosca che volò nello spazio, ndr) e segue le vicende della mosca Flynn e il suo sogno di diventare astronauta.

Il fondatore di Amazon ha titolato la sua recensione "Six Stars" (Sei stelle) e ha scritto: "Questo è il miglior libro per bambini che la mia fidanzata abbia mai scritto". Secondo quanto scrive Usa Today, Bezos ha scritto in totale nove recensioni sulla piattaforma di commercio elettronico, l'ultima appunto nel 2006, in quel caso si trattò di un tipo di latte.

Il libro di Sanchez è stato pubblicato sia in inglese che in spagnolo, il messaggio per tutti i bambini è quello di sognare in grande. Tuttavia per lei sono arrivate anche rogne giudiziarie. La sua ex istruttrice di yoga, Alanna Zabel, le ha fatto causa sostenendo che si sarebbe appropriata di un'idea con lei condivisa anni fa e ha chiesto un compenso di almeno 35 mila dollari.



