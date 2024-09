Nuove sanzioni Usa all'Iran per 'missili alla Russia'

Gli Usa annunciano nuove sanzioni contro l'Iran in risposta all'asserita fornitura di missili di Teheran alla Russia in guerra con l'Ucraina. Lo ha reso noto il segretario di Stato, Anthony Blinken, dopo un incontro a Londra con l'omologo britannico David Lammy.

Blinken ha indicato anche la compagnia aerea di bandiera iraniana Iran Air, fra i bersagli di queste ulteriori sanzioni. Secondo il segretario di Stato, gli Usa hanno ora elementi per dire che l'Iran ha già consegnato una partita di missili alla Russia la quale - stando alle parole di Blinken - si preparerebbe a usarli in Ucraina "nelle prossime settimane".

Su queste sanzioni è scontato l'allineamento britannico, sullo sfondo della piena unità d'intenti ribadita a Londra dal capo del dipartimento di Stato nell'incontro stampa a due con Lammy, ministro degli Esteri del governo laburista di Keir Starmer, e a margine di un loro colloquio.

"Siamo gli alleati più stretti" ha ribadito Lammy da parte sua in riferimento all'appoggio coordinato di Usa e Regno Unito a Kiev. "Per questo - ha proseguito - sono felice di annunciare che compiremo un viaggio insieme per testimoniare il nostro impegno comune al fianco dell'Ucraina".

Missione congiunta a Kiev che sarà la prima in tandem, da parte di capi delle diplomazie americana e britannica, da "ben più di un decennio", ha sottolineato il numero uno del Foreign Office.

Germania, Francia e Gran Bretagna si associano all'iniziativa

Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato che imporranno sanzioni all'Iran per aver inviato missili alla Russia. Poco prima il segretario di Stato Usa Antony Blinken, parlando a Londra dopo l'incontro con il ministro degli Esteri britannico David Lammy, aveva annunciato misure analoghe.

