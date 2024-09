Morto ex compagno omicida della maratoneta ugandese Cheptegei

Dickson Ndiema, l'ex compagno della maratoneta olimpica ugandese Rebecca Cheptegei, è morto all'ospedale di Eldoret, in Kenya, a causa delle ferite riportate dando fuoco alla trentatreenne atleta lo scorso 1 settembre, dopo averla cosparsa di benzina.

ìNdiema era stato ricoverato in terapia intensiva al Moi teaching and referral hospital con ustioni sul 30% del corpo.

Rebecca Cheptegei aveva rappresentato il suo paese, l'Uganda, ai recenti giochi olimpici di Parigi, dove si era classificata quarantaquattresima nella maratona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA