Von der Leyen: 'Chi vuole fermare gli aiuti vuole la sottomissione di Kiev'

09:35

"Io credo che sia ridicolo dire che se si permettono di colpire obiettivi militari in Russia allora vuol dire essere in guerra contro Mosca, come dicono alcuni Stati membri: noi non siamo in guerra con la Russia e l'Ucraina ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale".

Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell aprendo l'informale difesa a Bruxelles. "Ieri Dmytro Kuleba ci ha dato dati precisi, dobbiamo reagire".

"Oggi parleremo principalmente del nostro sostegno militare all'Ucraina e in particolare di come aumentare le nostre operazioni di addestramento, che sono state di grandissimo successo, il più grande dell'Ue in questo campo, e discuteremo la possibilità di aprire una cellula a Kiev per aumentare il nostro coordinamento con le forze armate ucraine". ha spiegato Borrell sottolineando che non c'è il necessario consenso tra i 27 per inviare gli istruttori europei in Ucraina.

"Da giugno sono stati presi molti impegni, soprattutto in materia di difesa aerea, e di fronte ai massicci attacchi all'Ucraina e alle città ucraine, questi giorni sono stati i peggiori della guerra contro i civili. È chiaro che dovremo reagire. Il Ministro Kuleba ci ha fornito dati precisi e oggi sarà con noi il Ministro della Difesa, Rustem Umerov, e sarà in stretto contatto con i ministri della Difesa. Ieri abbiamo discusso della revoca delle restrizioni all'uso delle armi contro gli obiettivi militari russi. Certamente ho la mia opinione personale al riguardo: devo avere opinioni personali se voglio spingere il consenso tra gli Stati membri", ha aggiunto Borrell. "Ma credo che sia ridicolo dire che permettere il targeting all'interno del territorio russo significhi essere in guerra contro Mosca. Non siamo in guerra contro Mosca, credo sia ridicolo dirlo. Stiamo sostenendo l'Ucraina. L'Ucraina viene attaccata dal territorio russo e, secondo il diritto internazionale, può reagire attaccando i luoghi da cui viene attaccata. Quindi, non c'è nulla di strano in questo. Si può essere d'accordo o meno, ma non è una guerra contro Mosca se alcuni Stati membri lo permettono (ovvero colpire gli obiettivi militari in Russia con le armi fornite, ndr).