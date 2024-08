Crosetto, 'Kiev non ci contesta nulla sull'uso delle armi'

"Non abbiamo discusso col ministro della Difesa ucraino Umerov di possibili obiettivi in territori russo". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Bruxelles per il Consiglio informale, rispondendo a una domanda sul tema della rimozione delle restrizioni sulle armi. "Quello che posso dire è che gli ucraini non hanno nulla da contestare all'Italia in proposito: il giudizio che ci interessa è quello delle persone che sono in difficoltà, non di altri", ha aggiunto. "Tutto quello che gli ucraini ci hanno richiesto gli è stato dato", ha detto ancora.



