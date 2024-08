Uccise e smembrò un medico, il figlio dell'attore Rodolfo Sancho condannato all'ergastolo

Un tribunale thailandese ha condannato all'ergastolo il figlio di un famoso attore spagnolo per l'omicidio di un chirurgo plastico colombiano conosciuto online in un caso scabroso che ha sconvolto la Spagna. Lo ha dichiarato l'avvocato della vittima.

Daniel Sancho Bronchalo, 30 anni, è stato giudicato colpevole dell'omicidio premeditato di Edwin Arrieta Arteaga avvenuto lo scorso anno sull'isola turistica di Koh Phangan. Il caso ha suscitato un enorme interesse in Spagna perché il padre dell'imputato, Rodolfo Sancho, è un noto attore, e decine di giornalisti spagnoli sono volati in Thailandia per assistere al processo.

Soddisfazione per la sentenza da parte di familiari del medico: "Sarà messo in prigione a vita e la famiglia di Arrieta riceverà un risarcimento economico", ha dichiarato Bussakorn Kaewleeled, avvocato della famiglia della vittima. "Il verdetto è stato emesso, entrambe le parti hanno il diritto di appellarsi secondo la legge thailandese", ha aggiunto Bussakorn.

Sancho ha confessato di aver ucciso Arrieta, 44 anni, per legittima difesa e di averne nascosto il corpo, ma ha negato di aver distrutto il passaporto del colombiano. Il processo ha stabilito che Sancho ha fatto a pezzi il corpo di Arrieta e ha nascosto le parti in sacchetti di plastica prima di distribuirli in giro per Koh Phangan.

Sebbene la Thailandia preveda ancora la pena di morte per alcuni reati, tra cui l'omicidio premeditato, le esecuzioni avvengono raramente, l'ultima nel 2018. La famiglia di Arrieta ha dichiarato prima del verdetto di essere favorevole a una sentenza di ergastolo. "Lasciamolo in Thailandia in modo che possa prendersi il tempo, tutto il tempo che Dio gli dà per vivere, per pensare a ciò che ha fatto", ha detto Darling Arrieta, la sorella della vittima, in un documentario della HBO sul caso. "Non ha solo smembrato mio fratello, ha smembrato una famiglia".

La difesa di Bronchalo ha comunque annunciato che ricorrerà in appello contro la sentenza. "Lotteremo, continueremo a combattere in tribunale", ha detto subito dopo il verdetto.

Daniel Sancho ed Edwin Arrieta si erano conosciuti su Instagram nel 2022, per poi incontrarsi di persona in Thailandia. I fatti risalgono a un anno fa, quando lo chef spagnolo trascorreva con l'amico, chirurgo colombiano di 44 anni, le vacanze in un bungalow sull'isola tailandese di Koh Phegan. La difesa ha avvallato la tesi della legittima difesa, ma l'accusa ha dimostrato le prove a carico, anche grazie alle immagini registrate da telecamere che riprendevano lo chef mentre acquistava in un supermercato i coltelli, una sega e prodotti di pulizia impiegati per il crimine. In un primo momento, lo chef aveva anche confessato l'omicidio: "Sono colpevole, ma ero ostaggio di Edwin. Mi teneva come sequestrato in una gabbia di vetro. Era ossessionato da me", disse per poi ritrattare.

