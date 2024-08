Harry e Meghan in Colombia per un evento sul cyberbullismo

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono in Colombia per una visita incentrata sulla lotta contro la discriminazione e le molestie informatiche. Lo ha annunciato la vicepresidenza colombiana.

La visita si concentra su "temi che riguardano oggi l'umanità intera", ha detto nel corso di una conferenza stampa Francia Márquez, la prima donna di origine africana a diventare vicepresidente della Colombia. Il duca e la duchessa di Sussex sbarcati a Bogotà - secondo la vicepresidenza -. dovrebbero partecipare ad un forum universitario nella capitale sul "futuro digitale responsabile". Poi si recheranno a Cartagena, nel nord del Paese. Secondo la stampa locale, la coppia sarà anche a San Basilio de Palenque, spesso definita "la prima città libera del Sudamerica" perché fondata nel XVIII secolo da ex schiavi africani. Il loro viaggio si concluderà domenica a Cali, nel sud-ovest del Paese.

Secondo il sindaco della città, il principe e la moglie parteciperanno ad un festival di musica africana. Nelle tre città visitate, la coppia incontrerà "giovani donne, leader sociali e comunità", ha aggiunto Márquez. Il principe Harry incontrerà anche la squadra colombiana degli Invictus Games, una competizione da lui creata per i militari dopo aver assistito agli orrori della guerra in Afghanistan. La coppia ha reciso i legami con la monarchia britannica nel 2020 e ora risiede in California. Harry, il figlio più giovane di re Carlo III, ha mantenuto rapporti freddi con la famiglia reale da quando ha lasciato il Regno Unito.

