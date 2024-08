Casa Bianca, Harris e Biden insieme il 15 agosto in Maryland

Kamala Harris e Joe Biden faranno il 15 agosto il loro primo viaggio congiunto in campagna elettorale da quando il presidente Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale statunitense, ha spiegato ieri la Casa Bianca. "Giovedì 15 agosto, il presidente e la vicepresidente si recheranno nel Maryland", vicino a Washington, "per discutere dei progressi che stanno facendo per ridurre i costi per il popolo americano", ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato.

Kamala Harris e Joe Biden faranno la prossima settimana il loro primo viaggio di campagna elettorale insieme dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca del 2024 contro Donald Trump. Nel tentativo di consolidare la sua eredità negli ultimi mesi di mandato e di sostenere la nuova candidata dem, Biden parteciperà insieme al suo vicepresidente a un evento nello Stato del Maryland, vicino a Washington, il 15 agosto.

I due "discuteranno dei progressi che stanno facendo per ridurre i costi per il popolo americano", ha dichiarato la Casa Bianca, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno resi noti in seguito.

L'inflazione rimane un punto debole per i Democratici in vista delle elezioni di novembre. Harris ha infiammato il Partito Democratico da quando Biden ha annunciato di volersi fare da parte dopo il disastroso dibattito contro Trump, che ha messo in evidenza le preoccupazioni sulla sua età e sulla sua acutezza mentale.

La prima vicepresidente donna, nera e sud-asiatica della storia degli Stati Uniti ha tenuto una serie di comizi affollatissimi, ha ottenuto una raccolta fondi record e ha annullato il vantaggio dell'ex presidente repubblicano Trump nei sondaggi. Il presidente, che sta trascorrendo un lungo fine settimana nella sua casa al mare nel Delaware, non avrebbe dovuto fare alcuna apparizione politica importante a sostegno di Harris fino alla Convention nazionale democratica che inizierà il 19 agosto a Chicago.

