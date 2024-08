Trump accetta il duello tv con Kamala Harris su Fox il 4 settembre

Donald Trump ha annunciato di aver acconsentito alla proposta di Fox News di tenere un dibattito tv in diretta contro la vicepresidente Kamala Harris il 4 settembre: lo scrive Trump sulla sua piattaforma Truth Social, rilanciata dalla stessa Fox News. Il duello, ha detto Trump, potrà avvenire in Pennsylvania, anche se non ha fornito un luogo. "Ho dato il mio assenso a Fox News per tenere un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre", ha scritto Trump. "Il dibattito in precedenza era fossato contro Sleepy Joe (il nomignolo affibbiato da Trump a Joe Biden, ndr) su Abc, ma è stato cancellato in quando Biden non parteciperà".

I moderatori del dibattito saranno gli anchor di Fox News Bret Baier e Martha MacCallum. Fox scrive che le regole del dibattito saranno simili a quelle del dibattito tenuto il 27 giugno sulla Cnn, che furono una debacle per Biden, il quale, scrisse Trump, "fu trattato veramente male dal suo stesso partito". A differenza di quello alla Cnn, al dibattito su Fox News ci sarà il pubblico in sala. Il network vicino alla destra aveva già invitato Trump e Harris a un dibattito da tenersi il 17 settembre. La vicepresidente si è già detta "pronta" a sfidare il tycoon, accusando quest'ultimo di fuggire e di essersi tirato indietro da una proposta di dibattito offerta da Abc per il 10 settembre.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA