Usa 2024, Harris ha i voti per la nomination: 'Onorata di diventare la candidata democratica'

La vicepresidente Usa Kamala Harris ha conquistato già abbastanza voti per assicurarsi la nomination democratica. Lo ha detto il presidente del Democratic National Committee, secondo quanto riferito dai media americani. I delegati hanno avviato le procedure di voto virtuale ieri; si chiuderanno lunedì.

Harris si è detta "onorata" di diventare la candidata democratica per la Casa Bianca.

La campagna di Kamala Harris ha raccolto 310 milioni di dollari in luglio, più dei doppio dei 137 milioni di Donald Trump. la maxi-raccolta mostra una netta inversione di rotta per i democratici, che negli ultimi mesi con Joe Biden avevano visto crollare il loro vantaggio economico sui repubblicani. Solo nella prima settimana in corsa per la Casa Bianca, la campagna di Harris aveva annunciato di aver raccolto 200 milioni.

Il guru dei sondaggi concorda, Trump-Harris è testa a testa

Il duello Trump-Harris è un testa a testa: lo conferma anche il guru dei sondaggi Nate Silver, che ha classificato ora la corsa presidenziale come "incerta", e ha affermato che la vicepresidente sta infondendo un nuovo entusiasmo negli elettori dem, anche se potrebbe essere "temporaneo". In un post online, Silver ha ricordato un suo articolo passato in cui sosteneva che la gara non era incerta a causa delle scarse prestazioni di Biden negli stati chiave in bilico, anche prima che la sua debacle nel dibattito tv con Donald Trump.

Secondo Silver, Harris e il tycoon hanno ciascuno almeno il 40 percento di possibilità di vincere le elezioni, con la prima che guadagna il 44,6% rispetto al 54,9% del secondo. "Non è esattamente 50/50, ma si va vicino tanto che un giocatore di poker lo chiamerebbe un 'flip': i democratici hanno asso-re dello stesso seme e i repubblicani hanno in mano un jack", ha spiegato. Il fondatore di FiveThirtyEight ha detto che Harris sta ottenendo buoni risultati negli swing states, ma è ancora tutto incerto. A suo avviso, ha il 54% di possibilità di vincere in Michigan, il 50% in Wisconsin e il 47% in Pennsylvania. La vicepresidente ha inoltre il 40% di possibilità di vincere in Nevada, dove sta ottenendo risultati migliori nei sondaggi rispetto a Biden, e una possibilità su tre di conquistare Georgia e North Carolina.

"Tuttavia, non ci esporremo troppo. I mercati delle scommesse concordano con la valutazione che la gara è circa 50/50", ha insistito. "E anche se non possiamo dirvi chi vincerà, c'è una cosa che penso possiamo dire con una certa sicurezza: i democratici sono fortunati ad avere una seconda possibilità in queste elezioni con Harris invece che con Biden", ha concluso Silver.

