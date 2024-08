Meloni a Parigi, vede Macron e parlano di Medio Oriente e Venezuela

A margine dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Al centro dei colloqui - si legge in una nota - i principali temi della politica europea e internazionale, a cominciare dagli ultimi sviluppi in Venezuela e Medio Oriente.

Ieri la premier aveva detto: "Con il presidente Emmanuel Macron siamo in contatto, lui oggi come penso sappiate non è a Parigi, quindi dipende se, fra quando lui ritorna e io riparto, riusciamo a incastrarci. Se riusciamo volentieri, i nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari".







