Anche l'Uruguay riconosce Gonzalez presidente del Venezuela

L'Uruguay riconosce Edmundo González Urrutia come legittimo vincitore delle elezioni in Venezuela. Lo ha reso noto il governo di Montevideo. L'annuncio segue quello analogo dell'Argentina. "In base a prove schiaccianti, è chiaro per l'Uruguay che Edmundo Gonzalez Urrutia ha ottenuto la maggioranza dei voti nelle elezioni presidenziali venezuelane. Ci auguriamo che la volontà del popolo venezuelano venga rispettata", ha scritto sui social il ministro degli Esteri, Omar Paganini.



