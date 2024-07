Kiev: 'Massiccio attacco russo con 89 droni'

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa "uno degli attacchi con droni più massicci" sull'Ucraina, con ben 89 velivoli senza pilota: lo ha annunciato su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev sottolineando che "tutti gli obiettivi sono stati abbattuti".

"Il nemico ha utilizzato lo stesso numero di (droni, ndr.) Shahed la notte di Capodanno, il primo gennaio 2024", prosegue il messaggio.

I russi hanno lanciato inoltre "un missile guidato X-59 dallo spazio aereo della regione occupata di Kherson per attaccare la regione di Mykolaiv" e anch'esso è stato distrutto, sottolinea l'Aeronautica.

L'attacco ucraino della notte scorsa nella regione russa di Kursk ha colpito anche un magazzino per lo stoccaggio di armi ed equipaggiamento militare: lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, come riporta Rbc-Ucraina. "Questa notte (31 luglio, ndr.) è stato sferrato un attacco a un magazzino per lo stoccaggio di armi e attrezzature militari vicino all'insediamento di Kursk (Russia)", si legge nel messaggio. "L'attività di combattimento è stata condotta da alcune unità delle forze e dei mezzi della Marina delle Forze armate dell'Ucraina, in collaborazione con altre componenti delle Forze di Difesa. Le informazioni dettagliate sull'esito della sconfitta sono in fase di chiarimento", ha aggiunto lo Stato maggiore.

Mosca avvia la terza fase delle esercitazioni nucleari

La Russia ha annunciato mercoledì l'avvio della terza fase delle esercitazioni sull'uso delle armi nucleari tattiche, che coinvolgono in particolare le forze del distretto militare meridionale che ospita il quartier generale dell'operazione russa in Ucraina. Questa fase comprende l'addestramento dei sistemi missilistici Iskander-M e degli aerei, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato stampa.

Media, 'Kiev arruola nell'esercito 30.000 persone al mese'

L'Ucraina recluta da maggio fino a 30.000 persone al mese nell'esercito, una cifra che supera di 2-3 volte il livello registrato nei mesi invernali ed è circa la stessa di quelle che la Russia chiama in servizio ogni mese: lo scrive il New York Times (Nyt), che cita tre anonimi esperti militari a conoscenza della situazione.

L'aumento delle reclute, sottolineano tuttavia le fonti del giornale, non si è tradotto in un rafforzamento sul campo di battaglia poiché molte reclute stanno ancora completando il programma di addestramento e non hanno ancora raggiunto il fronte. Inoltre, alcuni dei soldati arrivati in prima linea non sono fisicamente idonei a combattere, hanno riferito membri delle unità ucraine.

