Scholz, 'mi ricandiderò come cancelliere'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz intende ricandidarsi per un secondo mandato. Lo ha affermato lui stesso rispondendo a domande di giornalisti, come riferisce il Financial Times. Durante la tradizionale conferenza stampa del governo tedesco prima della pausa estiva, un reporter ha chiesto a Scholz se intendesse seguire l'esempio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ritirarsi dalla corsa. Il cancelliere ha risposto che l'Spd è "un partito molto unito, siamo tutti determinati a entrare insieme nella prossima campagna elettorale e a vincere" alle elezioni del 28 settembre 2025. E ha aggiunto: "Mi ricandiderò cancelliere".



