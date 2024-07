Harris ipoteca la nomination, i potenziali rivali l'appoggiano. Lei: 'Eredità di Biden senza pari'

Kamala Harris sembra aver già ipotecato la nomination per la Casa Bianca, evitando con ogni probabilità anche le mini primarie. Tutti i suoi principali potenziali sfidanti infatti le hanno già dato l'endorsement, compresi i governatori di California, Michigan, Pennsylvania, Illinois, Minnesota, Wisconsin e Kentucky.

Harris ha anche il sostegno di Biden e dei Clinton. Manca quello pubblico degli Obama e dei leader dem del Congresso anche se in serata arriva quello di Nancy Pelosi. L'ex speaker della Camera ha infatti diffuso una nota. "E' con immenso orgoglio e ottimismo che appoggio Kamala Harris per la presidenza", afferma Pelosi.

La governatrice del Michigan Gretchen Whitmer servirà come co-presidente della campagna di Kamala Harris, cui ha già dato il suo endorsement uscendo dalla lista dei potenziali sfidanti. Lo ha annunciato lei stessa su X.

"L'eredità e i risultati di Joe Biden sono senza pari nella storia moderna", ha detto Harris parlando alla Casa Bianca in un evento pubblico per la prima volta dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale, lodando "l'onestà e l'integrità" del presidente e dicendosi grata per il suo lavoro.

Video Harris: 'L'eredita' di Biden senza pari nella storia moderna'

"Il presidente Biden si sente molto meglio e si sta riprendendo velocemente dal Covid", ha detto Harris.

Nel suo primo evento pubblico dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale Kamala Harris è apparsa più raggiante del solito. Ma nel suo intervento nel south lawn della Casa Bianca per celebrare i team del campionato della National Collegiate Athletic Association non ha fatto alcun riferimento al suo nuovo ruolo di frontrunner dem. Del resto l'occasione non si prestava, sarebbe stato 'poco presidenziale'.

