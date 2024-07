Usa 2024: Dem compatti sulla nomination di Harris, volano le donazioni

Joe Biden è fuori dalla corsa alla rielezione ma non ha alcuna intenzione di sloggiare ora dalla Casa Bianca, come gli chiedono di fare i repubblicani. Pur essendo di fatto un'anatra zoppa, il presidente vuole completare il mandato e continuare a spingere "nei prossimi sei mesi" per un accordo fra Israele e Hamas, per mettere al sicuro l'Ucraina in termini di armi e risorse, e per arginare il sostegno della Cina alla Russia.

Future Forward, il super Pac di punta nato per appoggiare la campagna Biden-Harris, ha ricevuto impegni per 150 milioni di dollari da parte dei principali donatori democratici nelle 24 ore dopo che il presidente ha annunciato il ritiro dalla corsa. Lo scrive Politico. Il boom di contributi dà alla vicepresidente Kamala Harris, che ha l'endorsement di Biden come successore, un enorme impulso.

Future Forward aveva già a disposizione 122 milioni di dollari alla fine di giugno, secondo i documenti della commissione elettorale federale. Kamala Harris ha il sostegno di oltre la metà dei delegati di cui avrà bisogno per la nomination dem alla Casa Bianca. Piu' di 1.000 delegati hanno detto all'Associated Press o annunciato che intendono sostenerla, si legge nel sito dell'agenzia americana. Le regole del comitato nazionale democratico hanno stabilito recentemente come quorum per ottenere la nomina 1.976 delegati. Dei circa 1.070 che hanno parlato con l'Ap o annunciato i loro piani, meno di 60 hanno rifiutato di rispondere o si sono detti indecisi. E Harris è l'unica dem a ricevere finora il sostegno dei delegati.

Malgrado le angosce e il tormento di uno dei momenti più difficili della sua cinquantennale carriera politica, l'annuncio del passo indietro potrebbe aver messo Biden in una posizione di maggiore forza agli occhi dei leader internazionali, amici e non. L'investitura di Kamala Harris apre infatti ad una possibile continuità che finora non veniva neanche lontanamente ipotizzata. Diplomatici e capi di Stato stranieri da settimane si preparavano per un remake di Donald Trump dando quasi per scontata la vittoria del tycoon alla luce della debolezza del presidente e dell'opposizione del suo stesso partito. Ora invece la possibilità che Biden possa passare la sua eredità a un'altra amministrazione democratica non è più così remora.

Il primo test per il presidente nella sua nuova posizione sarà con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, con il quale - Covid permettendo - dovrebbe incontrarsi domani alla Casa Bianca. Una visita difficile considerati i non idilliaci rapporti fra i due su Gaza. Biden non vuole mollare il pressing per un accordo sul cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, e vuole anche mettere in guardia Netanyahu dal non provocare un'escalation del conflitto aprendo nuovi fronti. Il premier israeliano sarà poi al Congresso il 24 luglio per un intervento molto atteso. Non è escluso che durante la sua visita negli Stati Uniti Netanyahu possa incontrare anche Donald Trump: i loro staff stanno valutando la fattibilità di un faccia a faccia anche se l'agenda dell'ex presidente ha una disponibilità per martedì e nulla è stato ancora deciso. .

Biden si prepara all'appuntamento con Netanyahu dalla sua casa al mare in Delaware, dove è in isolamento da giorni e dove, con la moglie Jille e una ristrettissima cerchia di collaboratori, ha maturato la decisione del ritiro e scritto la lettera più importante della sua vita agli americani per annunciarlo. Secondo indiscrezioni, il presidente avrebbe esitato a lungo a lasciare anche per i dubbi sulle chance di vittoria di Kamala Harris. Ma alla fine si è piegato alla pressione del partito sabato pomeriggio, quando ha convocato a Rehoboth il suo fedelissimo consigliere Steve Ricchetti e lo speechwriter Mike Donilon. A distanza di sicurezza causa Covid, i tre hanno buttato giù la storica lettera del passo indietro.

Non hanno anticipato niente a nessuno: solo un minuto prima che venisse pubblicata su X è stato avvertito il resto della campagna elettorale, così da evitare fughe di notizie. Poco prima Biden aveva parlato con Harris. Molti all'interno della Casa Bianca sono rimasti scioccati e sorpresi. E lo stesso stupore è stato visibile sui maggiori network. Su Cnn l'ex dell'amministrazione Obama Van Jones è scoppiato in lacrime, mentre su Msnbc l'ex portavoce della Casa Bianca Jen Psaki è apparsa visibilmente scossa.

Il presidente nei prossimi giorni (in settimana, ma non è stato specificato quando) spiegherà agli americani perché ha deciso di ritirarsi dopo essersi battuto come un leone per tre settimane nel tentativo, fallito, di invertire le sorti della sua campagna dopo il disastroso duello tv con Trump. "Nessun motivo di salute ha giocato un ruolo nella sua decisione", ha fatto sapere la Casa Bianca dopo che negli ultimi giorni Biden aveva assicurato che solo un problema di quel genere lo avrebbe spinto ad abbandonare. Ecco, con il discorso alla nazione il presidente potrà fornire la sua versione e chiarire cosa c'è dietro "il miglior interesse del partito e del Paese", la frase che ha usato per annunciare l'addio al sogno della rielezione e la fine della sua carriera politica.

