Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con 5 missili e una quarantina di droni contro l'Ucraina, ma le difese di Kiev hanno in gran parte respinto l'offensiva aerea di Mosca.

Tutti i droni kamikaze nemici diretti a Kiev, infatti, sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla capitale ucraina, ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione regionale della città, Sergii Popko. L'alto funzionario non ha precisato il numero di droni abbattuti, ma ha osservato che nelle ultime due settimane questo è almeno il quinto tentativo consecutivo dell'esercito russo di attaccare la capitale con i droni.

Da parte sua, l'Aeronautica militare ha fatto sapere che la notte scorsa i russi hanno lanciato sull'Ucraina un totale di 39 droni d'attacco Shahed, tre missili balistici Iskander-M e due missili guidati X-59/69.

Le difese aeree ucraine - dispiegate nelle regioni di Sumy, Poltava, Kiev, Chernihiv, Kherson, Dnipro, Donetsk, Mykolaiv, Odessa e Cherkasy - hanno abbattuto 35 droni.

Inoltre, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, i due missili guidati X-59/69 "non hanno raggiunto i loro obiettivi grazie alle contromisure attive".

Mosca, 'nella notte abbattuti 8 droni ucraini'

Il ministero della Difesa russo ha reso noto oggi che le difese aeree del Paese hanno abbattuto la notte scorsa otto droni ucraini sul Mar Nero e nella regione di confine di Belgorod.

Tre droni sono stati distrutti nella regione di Belgorod e cinque sul Mar Mero, ha precisato il ministero, come riporta la Tass.

Mosca, 'conquistati due villaggi ucraini in prima linea'

L'esercito russo ha preso il controllo di altri due villaggi ucraini in prima linea: Andriivka nella regione orientale di Lugansk e Pishchane nella regione nord-orientale di Kharkiv. Il ministero della Difesa russo ha annunciato nel suo briefing quotidiano che le sue unità hanno "liberato" entrambi gli insediamenti e hanno "occupato linee e posizioni più favorevoli". Lo scorso settembre le forze ucraine avevano riconquistato il villaggio di Andriivka, che era caduto precedentemente in mano ai russi.

A metà settembre, infatti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva definito la liberazione del villaggio "un risultato significativo e molto necessario per l'Ucraina in direzione di Bakhmut".

"I nostri soldati hanno liberato Andriivka. Alla 3/a divisione d'assalto, a tutte le forze coinvolte, al quartier generale, comandante generale Syrskyi, ragazzi, grazie a tutti", aveva detto il capo dello Stato.

