Ucraina, respinto un massicco attacco russo. Zelensky: risultato importante

"In una sola notte l'esercito russo ha utilizzato quasi 40 droni Shahed contro l'Ucraina. Ed è importante che la maggior parte di essi sia stata abbattuta dai nostri difensori del cielo": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo che Kiev dovrebbe avere un "sufficiente raggio d'azione" per colpire anche i bombardieri nemici. "Quando l'aviazione russa lancia ogni giorno più di cento bombe guidate contro le nostre città e i nostri villaggi, contro le nostre posizioni in prima linea, abbiamo bisogno di una protezione affidabile contro di esse", si legge nel messaggio. "Questo è possibile se distruggiamo i vettori delle bombe: gli aerei militari russi. Un nostro sufficiente raggio d'azione dovrebbe essere una giusta risposta al terrore russo. E chiunque ci sostenga in questo senso, sostiene la difesa contro il terrore", conclude Zelensky.

Le forze russe hanno conquistato ieri il villaggio ucraino di Progress, nel distretto di Pokrovsky della regione orientale di Donetsk. Media locali riferiscono che il villaggio è stato abbandonato quasi per intero venerdì scorso di fronte a un massiccio attacco russo e ieri c'è stato il completo ritiro delle truppe ucraine.

