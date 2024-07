'Biden potrebbe ritirarsi già nel fine settimana'

La crescente pressione potrebbe persuadere Joe Biden a lasciare la corsa alla Casa Bianca forse già nel fine settimana. Lo riporta Axios citando alcuni democratici di alto livello, secondo i quali il presidente "in privato è rassegnato alle crescenti pressioni e ai sondaggi negativi".

Biden si sta mostrando più "ricettivo" di fronte alle discussioni in atto sul suo futuro riguardanti un suo possibile passo indietro nella corsa alla Casa Bianca. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il presidente sta chiedendo ai suoi consiglieri se ritengono che "Kamala Harris possa vincere le elezioni".

Biden in queste ore ha il Covid. Cancellato un evento a Las Vegas è partito per il Delaware, dove lavorerà in isolamento. Lui dice di sentirsi 'molto bene', e il medico conferma: sintomi lievi, temperatura normale e terapia avviata. Ma intanto tra i democratici sembrano aumentare le spinte a un suo ritiro dalla corsa. A Milwaukee un altro giorno di gloria per Trump, ma oggi protagonista è stato il vice designato Dj Vance. Accettando la candidatura, ha invitato l'America a "scegliere una nuova strada". Ha promesso che se eletto il team repubblicano, 'si impegnerà per i lavoratori, e non per Wall Street, e ha accusato Biden di aver reso l'America "più debole e più povera.

"Sono il candidato e prevedo di vincere". E' il messaggio che Joe Biden ha recapitato ai leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, con i quali si è incontrato nei giorni scorsi. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates. Jeffries e Schumer hanno discusso con il presidente le opinioni di deputati e senatori in merito alla sua candidatura. Secondo indiscrezioni, Schumer avrebbe esortato Biden a lasciare la corsa.

