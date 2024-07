Usa 2024, Vance: ero scettico su Trump nel 2016 ma mi ha fatto cambiare idea

06:35

Rupert Murdoch è alla convention repubblicana di Milwaukee. I rapporti fra il tycoon e Donald Trump sono da anni complicati: dopo non essere stati più in contatto dal 2020, due mesi fa Murdoch ha condiviso con l'ex presidente il suo entusiasmo per il governatore del North Dakota Doug Burgum come possibile vice di Trump.

Un consiglio non accettato vi sto che l'ex presidente ha scelto J.D.Vance. Murdoch non piace al figlio di Trump Donald Jr che, in un'intervista a Axios, ha detto: "c'è stato un periodo per cui se si voleva sopravvivere nel partito repubblicano, bisognava inginocchiarsi" a Murdoch, ma "ora non penso che sia più il caso".