Usa 2024: boom di donazioni per Trump, Biden chiede il divieto del tipo di arma usata contro di lui

Biden si prepara a sostenere la riforma della Corte suprema

Joe Biden si appresta a sostenere cambiamenti importanti alla Corte Suprema, incluse proposte per stabilire limiti al mandato dei giudici e l'adozione di un codice etico. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali Biden sta valutando se richiedere un emendamento costituzionale per eliminare l'ampia immunità per i presidenti ed altri funzionari. L'annuncio, atteso nelle prossime settimane, segnala un importante cambiamento da parte di Biden, che da tempo oppone resistenza all'idea di riformare l'Alta Corte in risposta agli scandali del giudice Clarence Thomas e le recenti decisioni dell'Alta Corte.

Biden chiede divieto del tipo di arma usata contro Trump

Un fucile AR-15 è stato utilizzato nel tentativo di uccidere Donald Trump: "questa arma d'assalto ha ucciso tante altre persone, compresi bambini. E' ora di metterla fuori legge". Lo ha detto Joe Biden a Las Vegas intervenendo alla conferenza della Naacp.

Boom di donazioni per Trump, 400 milioni nel secondo trimestre

I gruppi che sostengono Donald Trump hanno raccolto nel nel secondo trimestre più di 400 milioni di dollari per la campagna elettorale dell'ex presidente. A fare i calcoli è il Financial Times, secondo il quale la cifra è destinata a salire nei prossimi giorni con altri pac che annunceranno le donazioni ricevute. La maxi-raccolta, che mette Trump in corsa per superare Joe Biden, è arrivata da piccoli donatori arrabbiati per la condanna di Trump per i soldi alla pornostar e da miliardi che hanno inondato la sua campagna.

Trump vede Johnson alla convention repubblicana

L'ex presidente americano Donald Trump ha incontrato l'ex primo ministro britannico Boris Johnson alla convention repubblicana a Milwaukee. Trump ha pubblicato una foto del loro incontro sul social network Truth affermando: "Bell'incontro con l'ex primo ministro Boris Johnson, un tipo davvero in gamba!"

Agente uccide uomo con coltello, non legato alla convention Gop

Nessun minaccia sulla convention repubblicana di Milwaukee, dopo che la polizia ha sparato e ucciso una persona armata con coltello non lontano dal perimetro di sicurezza. L'incidente non sembra essere legato alla kermesse, hanno riferito le forze dell'ordine. L'episodio e' avvenuto a circa un chilometro e mezzo dal perimetro di sicurezza della convention, hanno riferito fonti delle forze dell'ordine. A sparare e' stato un poliziotto di Columbus, Ohio, pare durante una rissa in un parco. L'uomo ucciso era noto nel quartiere, viveva in uno degli accampamenti di tende, aveva il soprannome di Geova e aveva un pitbull di nome Isis.

Armato vicino convention repubblicana, polizia lo uccide

Cnn: anche un complotto dell'Iran per assassinare Trump

Il Secret Service Usa ha intensificato le misure di sicurezza attorno a Donald Trump dopo aver ricevuto informazioni su un complotto iraniano per assassinarlo. Lo riferisce la Cnn. Il piano non ha nulla a che vedere con l'attentato di Butler, secondo le fonti.

Trump terrà sabato il primo comizio dopo l'attentato

Donald Trump ha annunciato che terrà il suo primo comizio dopo l'attentato sabato, ad una settimana dai tragici eventi di Butler. L'evneto sarà a Grand Rapids, in Michigan, e il neo nominato vice presidente J.D. Vance sarà al suo fianco.

Vance: Trump negozierà la pace con Mosca e Kiev, il vero problema è la Cina

"Penso che, se eletto, Donald Trump come ha promesso di fare andrà là e negozierà un accordo con Mosca e Kiev per porre fine rapidamente alla guerra ucraina, in modo che l'America si possa concentrare sul vero problema, che è la Cina": lo ha detto in una intervista a Fox News J.D. Vance, candidato alla vicepresidenza con il tycoon.

Senatore democratico giudicato colpevole di corruzione

Il senatore democratico Bob Menendez è stato giudicato colpevole di corruzione, ostruzione alla giustizia e di aver agito come agente per un Paese straniero.

'Deputati dem si ribellano a nomina anticipata di Biden'

Alcuni deputati democratici si sono ribellati al piano del Comitato nazionale di anticipare la nomina di Joe Biden prima della Convention di Chicago. Lo riferisce Axios citando una lettera circolata tra i dem a Capitol Hill nella quale si sottolinea che non esiste "alcuna giustificazione legale" per anticipare la nomination.

"Chiediamo di annullare qualsiasi piano per un 'appello virtuale' e di astenersi ulteriormente da qualsiasi procedura straordinaria che potrebbe essere percepita come una limitazione del dibattito legittimo", si legge nella lettera.

I dem a Milwaukee: Trump ha tradito una promessa dopo l'altra

I principali funzionari e surrogati della campagna Biden hanno tenuto una conferenza stampa di 'controprogrammazione' alla convention repubblicana di Milwaukee, esponendo una visione delle amministrazioni del presidente del suo predecessore che differisce nettamente dalla narrativa Gop. "Mentre Trump ha tradito una promessa dopo l'altra, il presidente Biden sta realizzando una grande ripresa economica", ha affermato Quentin Fulks, vice responsabile della campagna.

Orban ai leader Ue, 'Trump ha piani precisi per la pace'

"Non possiamo aspettarci alcuna iniziativa di pace da Donald Trump fino alle elezioni. Posso tuttavia affermare con certezza che, subito dopo la sua vittoria elettorale, non aspetterà il suo insediamento, ma sarà pronto ad agire immediatamente come mediatore di pace". Lo ha scritto Viktor Orbán nella lettera inviata al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e ad altri leader dell'Ue, e visionata dal Financial Times. "Ha piani dettagliati e ben fondati per questo", ha aggiunto.

Alla convention ovazione per Trump, sorridente e pugnace

Ovazione e standing ovation al Fiser Forum quando Donald Trump e' arrivato, apparendo sorridente e combattivo. Il tycoon ha alzato il pugno in segno di vittoria e sfida e ha intonato "Usa, Usa" insieme all'arena, letteralmente in delirio per la sua prima apparizione dopo l'attentato.





Video L'arrivo di Donald Trump alla convention dei repubblicani a Milwaukee







Trump arrivato alla convention, l'orecchio destro fasciato

Donald Trump è arrivato alla convention dei repubblicani a Milwaukee. L'ex presidente ha l'orecchio destro fasciato, dopo l'attacco a Butler in Pennsylvania.









Messaggio Trump, 'dem imbrogliano, votate anche per posta'

"I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno". Lo ha detto Donald Trump in un video messaggio trasmesso alla convention dei repubblicani a Milwaukee. Il tycoon ha incoraggiato li suoi sostenitori "a votare come vogliono, anche per posta".





Trump alla convention dei repubblicani tra qualche ora

Donald Trump farà una comparsata alla convention dei repubblicana alle 21 ora di Milwaukee, le 4 di mattina in Italia. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Non è chiaro se l'ex presidente parlerà o si farà soltanto vedere dai suoi sostenitori.

