Donald Trump alla convention di Milwaukee: 'Corro per diventare presidente di tutta l'America'

Donald Trump e' entrato nell'arena della convention Gop, completo scuro e cravatta rossa (il colore del partito repubblicano). Con lui tutti i familiari. Ovazione della folla. Al Fiserv Forum di Milwaukee terrà il discorso di accettazione della nomination, accolto dall'ovazione della platea dei delegati. Poco prima di salire sul palco della convention repubblicana a Milwaukee, Donald Trump ha firmato i documenti ufficiali per la sua candidatura alle presidenziali 2024. Nell'immagime iconica scattata dai fotografi spicca l'ex First Lady Melania, in tailleur ross, alle sue spalle.

"Sto correndo per diventare presidente di tutta l'America, non di metà dell' America, perché non c'è vittoria nel vincere per metà dell'America": lo dice Donald Trump secondo gli estratti del suo discorso alla convention Gop.

Melania Trump ha declinato l'invito a parlare alla convention di questa sera, alla quale comunque sarà presente.

Per farsi introdurre alla convention, Trump ha scelto come 'frontman' l'amico e sostenitore di vecchia data Dana White, ceo della Ultimate Fighting Championship (Ufc), l'organizzazione sportiva di arti marziali miste. Una scelta precisa, per un leader che si definisce un combattente e che anche dopo l'attentato ha alzato il pugno in aria gridando "Fight, fight, fight", diventato il nuovo slogan del popolo Maga anche nel Fiserv Forum. Con Trump "abbiamo messo l'America al primo posto ogni singolo giorno", ha detto l'ex segretario di stato Mike Pompeo. Il discorso di Donald Trump per l'accettazione della nomination alla convention repubblicana, salvo ritardi, dovrebbe iniziare alle 21 locali (le 4 di notte in Italia)

Quando salirà sul palco della convention Gop Donald Trump racconterà dettagliatamente la sua esperienza nell'attentato subito, secondo una fonte a conoscenza del suo discorso. Stando alla Cnn, il tycoon ha anche rivelato agli alleati che dira' di credere di essere vivo solo a causa di una sorta di intervento divino e che parlerà di fede e di Dio durante il suo intervento.



"Donald Trump è il mio eroe e con lui renderemo l'America di nuovo grande". Lo ha detto la leggenda del wrestling Hulk Hogan alla Convention dei repubblicani con l'iconica indossando l'iconica fascia rossa sulla testa. "La scorsa settimana hanno cercato di uccidere il mio eroe", ha urlato Hogan strappandosi la canottiere, il gesto che era solito fare durante i match di wrestling. "Ho cercato di tenermi alla larga dalla politica, ma con tutto quello che è successo negli ultimi quattro anni e la scorsa settimana non potevo pià restare in silenzio", ha aggiunto il wrestler. "Ho vinto il titolo mondiale di fronte a Trump e lui vincerà a novembre, è il più grande patriota", ha detto Hogan. "Io ho conosciuti tipi veramente tosti, ma Trump è il più tosto di tutti", ha sottolineato il lottatore ricordando i procedimenti contro il tycoon. " A novembre possiamo salvare il sogno americano per tutti e Trump è l'unico che lo può fare", ha concluso urlando la star del wrestling.

