Usa 2024, Trump è arrivato a Milwaukee per la convention repubblicana

07:12

La campagna dell'ex presidente Trump ha annunciato un elenco di relatori per la convention repubblicana che inizia oggi a Milwaukee, dal rapper e modello Amber Rose al controverso anchor Tucker Carlson fino all'investitore e podcaster David Sacks e all'ex consigliere Peter Navarro, appena uscito di galera per oltraggio al Congresso.

Nella lista ci sono il Ceo dell'Ufc (l'organizzazione delle arti marziali miste) Dana White, il leader evangelico Franklin Graham e le star della musica country Lee Greenwood e Chris Janson, nonche' i potenziali vice del tycoon nel ticket gop. Parleranno anche i figli maggiori del tycoon, Donald Trump Jr. ed Eric Trump, la fidanzata del primo Kimberly Guilfoyle (ex conduttrice di Fox News) e la moglie del secondo Lara Trump, co-presidente del partito repubblicano.

Niente in programma né per l'ex first lady Melania né per Ivanka. Tra gli imprenditori e attivisti figurano Charlie Kirk, Diane Hendricks, Perry Johnson, l'ex candidato presidenziale Vivek Ramaswamy e Steven e Zach Witkoff. Inclusi pure Tom Homan, ex direttore ad interim della polizia di frontiera, e il presidente del sindacato Teamsters (autotrasportatori) Sean O'Brien. Alcuni dei relatori hanno suscitato polemiche nelle comunità afroamericane e latine, quindi Trump dovrà evitare che compromettano i suoi sforzi per rafforzare la presa su questa fetta dell'elettorato