Francia, continuano le manovre in cerca di una maggioranza

Continuano in Francia le proposte e le polemica da tutte le parti politiche in attesa di trovare spiragli per formare una maggioranza che possa sostenere un governo.

Il centrista François Bayrou, che fa parte dell'alleanza macroniana, tende la mano alle forze di sinistra eccetto La France Insoumise (LFI). In un'intervista a BFM TV, il leader centrista ha affermato di volersi ispirare a "valori comuni" aprendo un tavolo con la sinistra "dai socialisti ai comunisti, senza LFI, che non corrisponde ai valori del blocco di centro".

Quanto all'ex premier Edouard Philippe, leader del suo partito Horizons, anch'egli alleato dei macroniani, ha ammesso di aver "cenato con Marine Le Pen lo scorso dicembre", come hanno titolato alcuni media francesi: "abbiamo cenato perché ci conoscevamo poco - ha spiegato - una cena cordiale che ha messo in luce profondi disaccordi su molti temi", ha detto a TF1.

Aggiungendo che "non mi imbarazza cenare con lei, potrei farlo anche con Jean-Luc Mélenchon. E ogni volta esprimerò loro i miei disaccordi", Philippe propone che i macroniani e la destra moderata (Républicains) trovino un punto d'incontro su "un accordo tecnico che consenta di andare avanti e gestire il paese per almeno un anno", aggiungendo che macroniani e Républicains insieme avrebbero più seggi del Nuovo Fronte Popolare.

I 4 leader dei partiti del Nuovo Fronte Popolare (NFP) - intanto - chiedono in un comunicato congiunto al presidente della Repubblica di "rivolgersi al NFP per consentirgli di formare un governo, in conformità con la consuetudine repubblicana in periodo di coabitazione".

Marine Le Pen, 'la vittoria è soltanto rinviata'

Marine Le Pen, da parte sua, ha fatto ingresso questa mattina nella nuova Assemblée Nationale con i deputati eletti del Rassemblement National, tornando a denunciare le "manovre di desistenza massicce" che hanno "privato della maggioranza assoluta" la sua formazione.

"La partita è soltanto rinviata - ha aggiunto - non si può mantenere in tensione a tempo indefinito la rappresentanza nazionale. L'Assemblée nationale dev'essere il riflesso della rappresentazione di tutti i francesi in termini di peso politico".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA