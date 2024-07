Ucraina, un'altra notte segnata dagli attacchi dei droni

Ancora una notte di attacchi di droni nella guerra in Ucraina. La autorità russe affermano che droni ucraini hanno attaccato diversi comuni del territorio sudoccidentale di Krasnodar, incendiando serbatoi di carburante in due villaggi cosacchi. Gli attacchi sono stati respinti e non si registrano vittime, viene specificato dall'agenzia di stampa russa Tass.

Altri attacchi di droni ucraini sono segnalati contro la città di Shebekino nella regione russa di Belgorod, che hanno causato stanotte un ferito e diversi danni, secondo le autorità locali. Il governatore Vyacheslav Gladkov afferma che in particolare 11 case, un impianto industriale e alcuni veicoli sono rimasti danneggiati nel raid.

D'altra parte, sette droni ucraini sono stati abbattuti stanotte sulla regione russa occidentale di Kursk, rende noto il Ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa Tass. Un altro drone delle forze di Kiev è stato abbattuto sull'oblast di Belgorod, sempre secondo le autorità russe. Precedentemente il governatore della regione aveva dato notizia di un ferito e diversi danni nella città di Shebekino.

I russi colpiscono la rete elettrica: Sumy senza la luce

Le autorità ucraine, da parte loro, hanno informato che un attacco di droni russi ha causato stanotte danni alle infrastrutture energetiche nella regione ucraina orientale di Sumy, lasciando diverse comunità senza elettricità: lo riferisce l'amministrazione militare dell'oblast, citata dai media di Kiev.

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa 27 droni kamikaze sull'Ucraina, 24 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina. I droni distrutti sono stati intercettati in 12 regioni: Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv, Donetsk, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Kiev, Kirovohrad e Mykolaiv

