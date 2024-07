Israele rilascia il direttore dell'ospedale al-Shifa, bufera nel governo

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato una indagine immediata sul rilascio - insieme ad altri detenuti palestinesi - da parte di Israele di Mohammad Abu-Salmiya, direttore dell'ospedale Shifa a Gaza, criticato sia dalla maggioranza sia dall'opposizione di governo. Lo ha fatto sapere il suo ufficio secondo cui "la scelta di liberare i detenuti è stata fatta a seguito delle discussioni alla Corte Suprema contro la detenzione nel centro di Sde Teiman. L'identità dei rilasciati è determinata in modo indipendente dalle forze di sicurezza in base a valutazioni professionali".

Fonti palestinesi hanno riferito che oggi, dopo 7 mesi di detenzione, è stato rilasciato da Abu-Salmiya. Insieme a lui sono stati liberati altri circa 55 detenuti palestinesi catturati dall'Idf dopo il 7 ottobre, durante la guerra nella Striscia. Tutti sono stati riportati a Gaza.

Poco dopo l'ufficio del ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato di non sapere in anticipo del rilascio del direttore dell'ospedale Al-Shifa, secondo Ynet. Questo dopo che alcuni ministri hanno duramente criticato il rilascio dei detenuti palestinesi e chiesto a Gallant chiarimenti sulla liberazione.

Secondo gli screenshot del gruppo WhatsApp dei ministri ottenuti da Haaretz, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha scritto che "è ora di rimandare a casa il capo dello Shin Bet. Fa quello che vuole e Gallant lo sostiene totalmente. Entrambi non tengono conto del governo".

Anche il ministro per gli Affari della diaspora Amichai Chikli ha chiesto se è possibile "ottenere una spiegazione sul perché quest'uomo, nel cui ospedale sono stati assassinati i nostri ostaggi e ha operato il quartier generale di Hamas, è stato rilasciato". Il ministro per le Missioni nazionali Orit Strock - riferisce ancora Haaretz - si è rivolto al segretario di gabinetto Yossi Fuchs, scrivendo che "è impensabile effettuare una simile mossa senza una riunione del gabinetto. Chiedo che tutto venga fermato e che venga convocata una riunione".

Nel frattempo, l'ex ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz è intervenuto su X affermando che "chiunque abbia preso la decisione" di liberare il direttore dello Shifa "dovrebbe essere licenziato oggi". "Un governo che libera coloro che hanno collaborato con gli assassini commessi ad Al-Shifa in ottobre, che hanno contribuito a nascondere i nostri ostaggi, ha commesso un errore operativo e morale. Non può condurre questa guerra", ha aggiunto.

Lapid, 'Una debacle del governo'

Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha attaccato la decisione di liberare, insieme ad altri circa 55 palestinesi, il direttore dell'ospedale Shifa di Gaza Mohammad Abu-Salmiya. "La debacle sul rilascio del direttore dell'ospedale - ha scritto - è una diretta continuazione dell'illegalità e della disfunzione che caratterizzano il governo e che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini israeliani".

Lo Shin Bet si difende e attacca Ben Gvir

Lo Shin Bet - sotto accusa per il rilascio del direttore dell'ospedale Shifa di Gaza - ha detto di essere stato "forzato" nella sua decisione per "la mancanza di spazio" nelle carceri israeliane e per la scelta di chiudere gradualmente l'uso del centro di detenzione di Sde Teiman. Al tempo stesso ha ricordato di aver avvisato da molto tempo "in ogni consesso possibile sulla crisi carceraria e sulla necessità di aumentare il numero delle [celle] alla luce della necessità di arrestare i terroristi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza".

"Sfortunatamente, queste richieste, inoltrate a tutte le parti interessate, primo fra tutti il ministro della Sicurezza nazionale, che ne è responsabile - ha spiegato lo Shin Bet riferendosi a Itamar Ben Gvir - sono rimaste inevase". "In conformità con le necessità dello Stato determinate dal Consiglio di sicurezza nazionale - ha proseguito l'agenzia di sicurezza - è stato deciso di rilasciare diversi detenuti che non rappresentavano una minaccia significativa".

Abu Salmiya "soddisfaceva i requisiti [per il rilascio] riguardo al livello di pericolo che rappresenta", ha sottolineato lo Shin Bet, aggiungendo tuttavia che indagherà sulla decisione di liberarlo. "In mancanza di qualsiasi altra opzione, senza una soluzione immediata alla crisi dello spazio carcerario - ha concluso - gli arresti continueranno a essere cancellati e i detenuti continueranno a essere rilasciati".

"Medici e infermieri israeliani picchiano e torturano i prigionieri palestinesi"

Il direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza, Muhammad Abu Salmiya, ha detto dopo il suo rilascio in una conferenza stampa che "molti prigionieri sono stati martirizzati nelle celle degli interrogatori" e "medici e infermieri israeliani picchiano e torturano i prigionieri palestinesi e trattano i corpi dei detenuti come se fossero oggetti inanimati".

Lo scrive Al Jazeera. "Ogni prigioniero ha perso circa 30 chili tra il cibo negato e le torture", ha affermato aggiungendo che i detenuti "sono stati aggrediti quasi ogni giorno. Non abbiamo incontrato avvocati, né alcuna istituzione internazionale ci ha fatto visita".

"L'occupazione non ha mosso alcuna accusa contro di me nonostante sia stato processato tre volte, il che significa che mi hanno arrestato per motivi politici", ha affermato il direttore dello Shifa. In merito alle polemiche in Israele, "sono sorpreso dalle chiacchiere dei partiti del governo israeliano secondo cui non sapevano che avevo lasciato il carcere e che ne sono uscito in modo ufficiale", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA