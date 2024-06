Netanyahu: 'impegnati nel progetto di Biden, Hamas è un ostacolo'

"Non c'è alcun cambiamento nella posizione di Israele rispetto al progetto accolto con favore dal presidente Biden. E oggi tutti sanno una semplice verità: Hamas è l'unico ostacolo alla liberazione dei nostri rapiti". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu durante la riunione di governo a Gerusalemme.

"Con una combinazione di pressione politica e pressione militare, e soprattutto pressione militare - ha aggiunto - li restituiremo tutti, tutti i 120 nostri rapiti, vivi e morti". Netanyahu ha poi ribadito che Israele non "fermerà la guerra finché non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi".

Come obiettivi, Netanyahu ha confermato "l'eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti gli ostaggi, la promessa che Gaza non costituirà più una minaccia per Israele e il rientro sicuro nelle loro case dei nostri residenti nel sud e nel nord" del Paese, dove c'è il conflitto con gli Hezbollah libanesi.

"A chiunque dubiti del raggiungimento di questi obiettivi, ripeto: non c'è nulla che possa sostituire la vittoria. I nostri soldati - ha concluso - non sono caduti invano". Il premier ha poi annunciato che più tardi condurrà "una valutazione della situazione al Comando Sud" sull'andamento dei combattimenti e sui piani per completare gli obiettivi della guerra



Fonte di Israele: 'Per ora si punta al riavvio dei negoziati su Gaza'

Un accordo per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi è ancora "fuori portata", mentre ora lo sforzo maggiore degli Usa, insieme a Qatar e Egitto, si concentra su far riprendere alle parti i negoziati, Lo ha riferito una fonte israeliana ad Haaretz. "L'obiettivo - ha spiegato - è incoraggiare Hamas e Israele a ritornare ai colloqui. Lo scopo non è chiudere l'intesa, ma riportare le due parti al tavolo".

"Il piano presentato da Biden - ha aggiunto - è una bozza per l'intesa, ma va riempita di contenuti. La distanza tra i due attualmente non consente loro di risolvere i problemi". Nei giorni scorsi si è appreso che gli Usa hanno formulato "un nuovo linguaggio" per alcune parti dell'accordo in particolare per la fase 1 delle 3 che compongono l'intesa e che riguarda l'estensione temporale del cessate il fuoco.

Israele, 'Idf approfondisce le operazioni a Shujaia e a Rafah'

L'esercito israeliano continua ad operare nel centro-nord e nel sud di Gaza. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui "sono stati colpiti decine di siti di Hamas a Shujaia. Le truppe hanno localizzato armi, fatto irruzione nei complessi di combattimento di Hamas, alcuni dei quali erano dotati di trappole esplosive, e ucciso diversi uomini armati".

Le operazioni proseguono anche lungo il 'Corridoio Netzarim' che divide in due la Striscia. A Rafah, nel sud della Striscia, l'azione militare si sta approfondendo nella parte centrale della città. Il portavoce ha detto che "sono stati uccisi molti operativi terroristici e sono stati demoliti imbocchi di tunnel".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA