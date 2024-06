Trump avanti 4 punti su Biden alla vigilia del duello tv

Donald Trump ha quattro punti di vantaggio su Joe Biden (48% a 44%) alla vigilia del primo dibattito presidenziale tv stasera sulla Cnn. E' quanto emerge da un sondaggio del New York Times/Siena College. Nella precedente rilevazione di aprile i due candidati erano testa a testa. Il sondaggio è stato condotto dopo la condanna del tycoon nel caso pornostar.

Alla domanda sul verdetto, il 19% degli elettori registrati ha affermato che esso li renderà meno propensi a votare per lui, l'11% ha risposto che invece per loro sarà più probabile sostenerlo e il 68% ha detto che non farà alcuna differenza. Il 46% degli elettori registrati ha dichiarato di approvare il verdetto, rispetto al 30% che lo ha disapprovato.

Secondo il sondaggio, tra i probabili elettori, il 55% ritiene che Trump abbia commesso crimini gravi, mentre il 39% no. Intanto i numeri della raccolta fondi hanno mostrato un crescente sostegno per l'ex presidente. Alla fine di maggio, la campagna di Trump aveva in banca 116,6 milioni di dollari, rispetto ai 91,6 milioni di dollari di Biden. La campagna del presidente ha avuto la sua giornata più importante di raccolta fondi online il giorno dopo la condanna del suo rivale, raccogliendo 8,1 milioni di dollari il 31 maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA