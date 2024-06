In migliaia assaltano il parlamento a Nairobi, a fuoco parte dell'edificio

Le proteste in n Kenya migliaia di manifestanti hanno preso d'assalto gli edifici del parlamento a Nairobi, dopo la notizia dell'approvazione della legge finanziaria.Parte del'edificio è stata data alle fiamme. Secondo quanto trasmesso dalle televisioni nazionali e riportato dal sito Kenyans, fuori dal parlamento si susseguirebbero spari e ci sarebbero otto morti tra i dimostranti. Le immagini mostrano anche diversi parlamentari fuggire dall'edificio.

Approvata in parlamento la contestata legge finanziaria in Kenya

Il parlamento del Kenya ha approvato la controversa legge finanziaria 2024 presentata dal governo. La legge, per cui sono in corso proteste in tutto il paese con i dimostranti che sono assiepati fuori dal parlamento nella capitale Nairobi, è passata con 195 voti a favore e 106 contrari, dopo che l'opposizione aveva ritirato i suoi emendamenti definendoli "un esercizio inutile", come riporta Capital News. Dalle proposte di nuove tasse, in seguito alle proteste di piazza ancora in corso, sono state ritirate le accise del 16% sul pane e del 25% sull'olio vegetale, e l'imposta del 2,5% sul valore delle autovetture.

