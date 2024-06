Alcune persone accoltellate in Francia, sarebbe un regolamento di conti

L'aggressione a colpi di coltello è avvenuta in un minimarket nel quartiere Borny di Metz. Quattro giovani sono stati feriti, uno di loro in modo grave. L'autore o gli autori sono in fuga. Lo scrive Republicain Lorrain.

Le circostanze non sono ancora chiare, ma quattro giovani sono stati feriti da coltellate, uno dei quali in modo grave, è in pericolo di vita. Le vittime sono state portate all'ospedale Mercy dai vigili del fuoco.

Gli investigatori della sicurezza interdipartimentale stanno proseguendo le loro indagini ma la pista è che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti.

Secondo quanto riferito all'agenzia France Presse dal procuratore della Repubblica di Metz, Yves Badorc, sarebbero cinque le persone ferite, di cui due in condizioni gravi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA