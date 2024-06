Mosca accusa la Nato: 'Agisce in vista di un possibile scontro con la Russia'

Tutte le azioni della NATO oggi sono la preparazione per un possibile scontro con la Russia. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko in un'intervista a Izvestia. "Tutto ciò che la NATO sta facendo oggi in questo campo, per dirla senza mezzi termini, sta preparando l'alleanza per un possibile scontro militare con la Russia", ha detto, sottolineando che "il ruolo delle armi nucleari nella pianificazione militare dell'Alleanza è in crescita e si parla del loro dispiegamento in Polonia e in altri paesi europei".

"Dalle ultime esercitazioni e dagli ultimi documenti - ha detto ancora Grushko - vediamo che il ruolo delle armi nucleari nella strategia militare e nella pianificazione militare della NATO non fa che aumentare. Si dice che le armi nucleari potrebbero essere dispiegate in Polonia e in altri Paesi. Tenetelo presente - ha conclusa - per eventuali misure di contrasto che potrebbero diventare concrete se tali intenti (della Nato, ndr) fossero realizzati".

