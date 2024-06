Bici travolte da un'auto a La Rochelle, 6 minori feriti, 3 sono gravi

Sei feriti, di cui tre gravi a La Rochelle, in Francia, in un incidente che ha coinvolto un'auto e un gruppo di giovani in bicicletta: è quanto riferisce la prefettura di zona e i pompieri.

Tra i dodici giovani iscritti ad un centro socio ricreativo del comune francese, uno risulta ferito in modo molto grave.

È stato trasportato in elicottero verso l'ospedale pubblico di Poitiers. Due altri minori sono in condizioni di ''urgenza assoluta'', ha riferito il segretario generale della prefettura di Charente-Maritime, Emmanuel Cayron.



