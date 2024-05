Zelensky: "No a qualsiasi tregua olimpica". Evacuate 10.000 persone dalla regione di Kharkiv

Quasi 10.000 persone sono state evacuate nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il governatore della regione.

"Un totale di 9.907 persone sono state evacuate", ha detto il governatore del Kharkiv, Oleg Synegubov. La misura segue l'attacco russo nella regione iniziato il 10 maggio, che secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha potrebbe essere solo la prima ondata di un'offensiva più ampia.

Un uomo di 33 anni è morto in ospedale in seguito all'attacco aereo russo sferrato ieri su Kharkiv, portando il numero totale dei morti a quattro, stando alle autorità locali citate da Sky News. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha detto che 16 persone sono ancora in ospedale in seguito all'attacco, di cui due in condizioni gravi.

Le forze russe hanno conquistato un altro villaggio nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. "ll gruppo tattico nord ha liberato l'insediamento di Starytsya, nella regione di Kharkiv", scrive la Tass, che cita il ministero.

"L'assalto lanciato dalla Russia contro la regione di Kharkiv potrebbe essere solo la prima ondata di un'offensiva più ampia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj in un'intervista all'Afp, aggiungendo: "Hanno lanciato l'operazione, che potrebbe consistere in diverse ondate. E questa è la prima ondata. Ma dopo questa prima ondata la situazione è sotto controllo. La Russia non ha i mezzi per lanciare un nuovo grande assalto contro Kiev, Donbass e Kharkiv sono gli obiettivi principali del Cremlino". Zelensky ha poi detto che l'Ucraina ha il 25% della difesa aerea necessaria e ha bisogno di 120-130 caccia F-16 per raggiungere la parità aerea con la Russia. Inoltre, ha affermato che "l'esercito ha bisogno di più uomini per sollevare il morale delle truppe. Dobbiamo riempire le riserve. C'è un numero significativo di brigate che sono vuote. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi al fronte possano avere rotazioni normali. Solo così migliorerà il morale".

Zelensky ha poi ribadito di essere contrario "a qualsiasi tregua che faccia il gioco del nemico" in merito alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron per una tregua olimpica la prossima estate: "Nessuno può garantire - ha detto - che la Russia non approfitterà per portare le sue forze sul nostro territorio". Infine ha auspicato che la Cina "sia coinvolta nella conferenza sulla pace in Ucraina, che la Svizzera organizzerà a giugno, senza la Russia". "Gli attori mondiali come la Cina - ha osservato - hanno influenza sulla Russia. E più paesi simili avremo dalla nostra parte per porre fine alla guerra, più la Russia dovrà fare i conti con questo".

La Polonia investirà 2,3 miliardi di euro per fortificare il confine orientale vicino all'Ucraina. Lo annuncia il primo ministro polacco Donald Tusk.



