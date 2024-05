Ucraina: droni russi da Nord a Sud. Mosca: 'Missili di Kiev su Sebastopoli'

L'offensiva russa su Kharkiv potrebbe essere solo "il primo passo" di un'operazione più ampia. Volodymyr Zelensky non ha nessuna intenzione di prendere le parole di Putin per vere - "vogliamo creare una zona cuscinetto, non conquistare la città" ha detto lo zar - e torna a battere il tasto sulle armi che mancano o che non possono essere usate per colpire il nemico a casa sua. "Abbiamo il 25% delle difese aeree necessarie per tenere il fronte", confida il presidente ucraino alla vigilia dell'ennesimo incontro del formato di Ramstein, che coordina gli aiuti militari occidentali.

In Ucraina un allarme antiaereo è in corso nelle regioni di Sumy, a nord, e di Kherson, a sud, dove sono in corso attacchi russi con droni kamikaze di tipo Shahed. Lo scrive Ukrinform, citando il canale Telegram delle forze armate di Kiev.

Un attacco missilistico è in corso contro la Crimea e i particolare contro la città di Sebastopoli, secondo quanto denuncia il governatore della regione annessa da Mosca nel 2014, Mikhail Razvozhaev, citato dall'agenzia russa Tass, che aggiunge che "la difesa aerea sta respingendo" la minaccia. "La difesa antiaerea sta operando a Sebastopoli e un attacco missilistico è in corso di respingimento. Tutti i servizio sono in stato di allerta", scrive il governatore russo. Secondo quanto riportano i media ucraini, a Sebastopoli "si odono esplosioni", mentre il ponte di Kerch, che collega la Crimea al territorio metropolitano russo, è stato momentaneamente chiuso, scrive Rbc-Ukraine.



Insomma, nessuna tregua e nessun negoziato. Hasta la victoria. Come sempre. L'avanzata russa verso la seconda città del Paese - circa 10 chilometri oltre il confine e poi lo stop, stando al presidente ucraino, ma che ha già portato all'evacuazione di 10mila persone - ha tuttavia mandato in frantumi l'illusione del conflitto stabilizzato, se non proprio congelato, e gettato nel panico un bel numero di cancellerie occidentali. L'incubo - come vanno ripetendo da qualche mese diverse capitali del fianco est della Nato - è quello di un crollo repentino delle linee ucraine. "Se succede, non c'è un piano B", assicura un'alta fonte diplomatica est europea. La spallata di Kharkiv arriva dunque come una doccia fredda. E la Polonia si cautela: il premier Donald Tusk ha annunciato 2,3 miliardi di euro di investimenti per fortificare i confini con la Russia - l'exclave di Kaliningrad - e la Bielorussia: nome in codice, scudo orientale.



"L'offensiva russa potrebbe consistere in più ondate: dobbiamo essere lucidi, sono loro che avanzano, non noi", ha notato Zelensky sottolineando che nella regione dovrebbero essere dislocate due batterie Patriot. Per lo stesso motivo, l'idea della tregua olimpica proposta dal presidente francese Macron (Xi ne ha parlato con Putin nel corso del suo viaggio in Cina) non può essere presa seriamente in considerazione. "Ho detto: Emmanuel, non possiamo crederci", ha raccontato Zelensky nel corso di un'intervista all'agenzia Afp. "Prima di tutto, non ci fidiamo di Putin. Secondo, non ritirerà le sue truppe. Terzo, chi può garantire che la Russia non approfitterà di questo momento per portare le sue forze sul nostro territorio?Siamo contrari a qualsiasi tregua che faccia il gioco del nemico". L'intransigenza (comprensibile) porta però acqua al mulino della propaganda russa, che raffigura il Cremlino come aperto al dialogo laddove cerca invece la capitolazione di Kiev. Sta di fatto che il gioco dei veti incrociati sta portando a uno stallo: gli ucraini non possono usare le armi americane per colpire il suolo russo, nelle trincee iniziano a mancare gli uomini, gli aiuti euro-americani bastano per resistere ma non raggiungono la massa critica. "Ci servono 120-130 jet moderni", ha detto ancora Zelensky. Che a tratti mostra di essere abbastanza esasperato.



"L'Occidente - accusa - non vuole che l'Ucraina perda ma non vuole nemmeno che vinca, perché teme la sconfitta della Russia: non ha senso". In questo quadro alquanto fosco iniziano ad intuirsi alcuni vagiti di un possibile piano B. Le voci si rincorrono di un possibile accordo tra le capitali per esercitare pressioni "coordinata" su Zelensky e spingerlo a più miti consigli. Allo stesso tempo si ragiona se inviare istruttori militari in Ucraina - non truppe vere e proprie - per velocizzare l'addestramento delle reclute, con le solite divisioni tra falchi (Baltici, Polonia, Francia) e colombe (Usa, Germania, Italia e, sul punto, pure la Gran Bretagna). Putin d'altra parte non ha fretta. Ha deciso di puntare sul logoramento e l'attrito, più che la grande offensiva (non ha al momento mezzi e uomini sufficienti, giurano gli analisti della Nato).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA